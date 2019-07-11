قائد أرسنال يرفض السفر لمعسكر الفريق.. والنادي يصدر بيانا

الخميس، 11 يوليه 2019 - 12:17

كتب : إسلام أحمد

لوران كوسيلني

رفض الفرنسي لوران كوسيلني السفر إلى معسكر أرسنال الإنجليزي في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر النادي الإنجليزي بيانا بعدما قرر قائد المدفعجية عدم السفر لمعسكر الفريق التحضيري للموسم المقبل.

وجاء بيان أرسنال كالتالي: "نحن محبطون جدا من موقف لوران، وهو الذي يتعارض مع قواعد النادي".

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"نأمل أن يتم حل الموقف ولن نقدم أي تعليقات أخري في الوقت الحالي".

ولم يتم الكشف عن سبب عدم سفر كوسيلني مع الفريق.

وكانت بعض التقارير السابقة قد أبرزت رغبة اللاعب في الرحيل بفسخ التعاقد بالتراضي وهو ما رفضته إدارة أرسنال.

كوسيلني انضم للفريق اللندني موسم 2010-11، خاض خلالها 353 مباراة في جميع المسابقات.

الفرنسي البالغ 33 عاما حقق 4 ألقاب مع أرسنال خلال 9 مواسم.

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