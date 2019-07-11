مدرب تونس عن عدم تحقيق أي فوز: وماذا فعلت مصر والمغرب؟

الخميس، 11 يوليه 2019 - 12:05

كتب : FilGoal

تونس

تعجب آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس من انتقادات عدم تحقيق أي فوز ببطولة أمم إفريقيا حتى الآن وتسائل، ماذا فعلت مصر والمغرب.

وكان منتخب تونس قد تأهل إلى ثمن النهائي بثلاث تعادلات في دور المجموعات أمام منتخبات أنجولا ومالي وموريتانيا، قبل التعادل أمام غانا والتأهل لربع النهائي بركلات الترجيح.

ونقلت صحيفة الصريح التونسية حديث جيريس لوسائل الإعلام: "عدم تحقيق الفوز؟ وماذا فعلت مصر والمغرب".

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وتابع "حققوا ثلاث انتصارات والعلامة الكاملة في دور المجموعات لكن ودعا البطولة من ثمن النهائي".

وخرج منتخب المغرب أمام بنين في ثمن النهائي بركلات الترجيح، وودعت مصر بالخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

ويواجه منتخب تونس في التاسعة من مساء اليوم الخميس فريق مدغشقر في ختام مباريات ربع النهائي.

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