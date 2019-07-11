بعد تمديد تعاقده.. كلوب: أوريجي سيلعب دورا مهما الموسم المقبل

يتوقع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن ديفوك أوريجي مهاجم الفريق سيلعب دورا مهما في الموسم المقبل، أكثر من كونه لاعبا احتياطيا.

ومدد أوريجي، عقده الذي تضمن شروطًا جديدة الأربعاء، ليربط مستقبله بالريدز بعد خمس سنوات على وصوله إلى آنفيلد، قادمًا من ليل الفرنسي.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه: "أعتقد حقًا أنه وضع مربح للجانبين، إنها قصة حقًا يمكن لكرة القدم فقط أن تكتبها".

وخرج أوريجي، خلال الـ5 سنوات مع ليفربول للإعارة في موسمين، ولكن فوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا لم يخل من مساهمات صاحب القميص رقم 27، والتي لا تقدر بثمن بالطبع.

وأضاف: "لم أنس مطلقًا الموقف في مباراة إيفرتون (في 2016) لأكون صادقًا، عندما كانت هناك تدخل قاس، وبطاقة حمراء لفونيس موري. كان ديفوك في أفضل جاهزية بحياته، وكان الجميع متفائل للغاية بشأن مستقبله، ثم تحدث أشياء مثل هذه في كرة القدم".

وتابع "نحن نعلم دائمًا أن شيئًا كهذا قد يحدث، لكن عندما ترى ذلك وترى التأثير الذي أحدثه في مسيرته، إنها مجرد قصة حزينة لأنه ناضل طويلًا مع مشاكل الكاحل وأشياء من هذا القبيل".

وواصل: "لم يكن الأمر سهلاً ولم يتمكن من كسب الثقة، كما أن الإعارة إلى فولفسبورج لم تسير على نحو جيد، ولم ينجح الأمر هناك، ثم العودة والتفكير في المغادرة ثم يبدأ الموسم، نعم، إنها ليست معجزة، لكن الجزء الجميل من القصة أتى بعد ذلك".

وأوضح الألماني "لقد نما وتطور، ويمكنك رؤية ذلك خلال الحصص التدريبية، ياللهول! لم يتم تثبيته كمهاجم، لذا لعب عدة مباريات كجناح، وأدى بشكل جيد هناك، وكان واضحًا أن هذا ليس مركزه المعتاد، ولكنه تمكن من اللعب بطريقة معينة، وهجومية جدًا".

وأكمل "بعدها رأيت في التدريبات مجددًا أنه أصبح جاهزًا للعب كرأس حربة مرة أخرى، وقد نجح في ذلك وأحرز الأهداف، لقد ساعده ذلك بوضوح، لقد سجل أهداف مهمة بشكل لا يصدق، والآن نحن نجدد العقد".

وأردف "أردنا توقيعه لتمديد العقد، والشيء الجميل أنه أراد ذلك أيضًا، لقد أدرك أنه كان وقتًا عصيبًا، لكننا لم نتخل عنه أبدًا في ذلك الوقت، فنحن لم نقل أبدًا: حسنًا، هذا الأمر لن ينجح مرة أخرى، لكن ببعض الأحيان في كرة القدم، أنت لا تملك الوقت الكافي".

ويعتقد أنه "لحسن الحظ، كان لدينا ما يكفي من الوقت حتى نتمكن من انتظاره كي يصبح جاهزًا مرة أخرى، لقد عاد وأصبح اللاعب الرائع مرة أخرى، لذا من الرائع أن تمتلك لاعب مثله، وأنا سعيد حقًا بتمديد عقده".

ولعب أوريجي، دورًا حيويًا مع ليفربول هذا الموسم إذ منح الفوز للريدز في اللحظات الأخيرة أمام إيفرتون كما ساهم في الفوز على برشلونة وتوتنام بدوري الأبطال.

ويثق كلوب أن هذه الأهداف تعني أن صاحب الـ24 عامًا حفر اسمه في تاريخ ليفربول، حيث قال: "نعم ، بالتأكيد".

واسترسل "ليس فقط هدف إيفرتون، الذي يعد تاريخيًا بالفعل، فإن كل ما فعله ضد برشلونة وخاصة في النهائي، هو أمر مميز بالطبع، ونيوكاسل أيضًا، لذلك كان حاسمًا جدًا".

وأكد "المسألة ليست أهداف فقط، ولكن طريقة لعبه أصبحت أفضل مرة أخرى، ويمكنك أن تشاهد ذلك على الفور، أتذكر عندما لعبنا دورتموند في ملعبه (2016)، وسجل هدفًا، جماهير دورتموند التي كانت خلفي قالت ياللهول، ديفوك أوريغي، يا له من مهاجم، وأشياء من هذا القبيل".

واستدرك "لكن في الكرة القدم، أنت تمر بفترة سيئة، ربما نصف عام أو عام، أيا يكن، ولا أحد يتذكرك بعد الآن. إنه أمر مجنون ولكنه حقيقي، ربما اعتقد الناس في العام الماضي أنه خارج الحسابات تمامًا، لذلك في هذه اللحظة من الجيد جدًا أن يكون لديك عقد طويل الأمد في نادي جيد، ومع زملائه رائعين، واللاعبين من حولك يحبونك حقًا، فهذا ساعده كثيرًا".

وشدد "أنا متأكد من أنه شعر دائمًا أنه مهم حقًا في هذا الفريق، أنه أمر رائع، إنها مجرد قصة جميلة وربما لا أحد يمكن أن يتخيلها قبل عام ولكننا هنا الآن".

وأتم "أعتقد أنه تمديد عقد مهم لنا وله، فهناك دور مهم سيلعبه في الموسم المقبل".

وكان أوريجي هو البطل الأول لليفربول في الأدوار الحاسمة من بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما قاد فريقه لعودة تاريخية أمام برشلونة في نصف النهائي في المباراة الشهيرة التي انتهت بفوز الريدز برباعية دون رد.

ثم سجل أوريجي هدفا من ثنائية ليفربول في توتنام خلال نهائي دوري الأبطال ليفوز الفريق بالكأس ذات الأذنين للمرة السادسة في تاريخه.

طالع أيضا

جنوب إفريقيا تودع كأس الأمم

أمير مرتضى: قوام الزمالك الرئيسي ليس للبيع

السنغال تطيح ببنين من كأس إفريقيا

فيفا يعود إلى نظام سابق في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم