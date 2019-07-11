كلود لوروا: أشعر أن الجزائر يدربها جوارديولا

الخميس، 11 يوليه 2019 - 11:33

كتب : FilGoal

جمال بلماضي - الجزائر

يرى المدير الفني الفرنسي كلود لوروا أن الأداء الذي يقدمه منتخب الجزائر في بطولة أمم إفريقيا يشعره أن المدرب جمال بلماضي كأنه بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي.

ويقدم منتخب الجزائر مستويات رائعة في بطولة أمم إفريقيا كأقوى خط هجوم بتسعة أهداف وأقوى خط دفاع دون استقبال أي هدف.

ويواجه منتخب الجزائر فريق كوت ديفوار مساء اليوم الخميس في ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا.

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وذكرت صحيفة الشروق الجزائرية نقلا من حوار القناة الجزائرية مع لوروا صاحب التاريخ الكبير في الملاعب الإفريقية، أن المدرب الفرنسي منبهر بأداء الجزائر.

وقال لوروا: "منتخب الجزائر منظم جدا، ويلعب بصورة رائعة وعندما يسترجع لاعبوه الكرة تشعر وكأن مدربهم جوارديولا".

وأضاف "ربما أثر رياض محرز كثيرا على بلماضي في التحركات التكتيكية بعد ما تعلمه من جوارديولا في مانشستر سيتي".

وتابع لوروا "الجزائر أبرز المرشحين للقب، فهو الفريق الأكثر تنظيما وقوة في البطولة".

وكان جمال بلماضي قد قاد الجزائر للفوز على لوروا المدير الفني لمنتخب توجو بنتيجة 4-1 في شهر نوفمبر الماضي بتصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويسعى منتخب الجزائر لتحقيق لقبه الثاني في بطولة أمم إفريقيا بعد حصد اللقب مرة واحدة عام 1990.

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