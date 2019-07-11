خاص أزمة للأهلي؟ مسؤول بارز باتحاد الكرة لـ في الجول: لم نعتمد قرار معاملة لاعب شمال إفريقي مثل المحليين

الخميس، 11 يوليه 2019 - 10:45

كتب : وليد الحسيني

الأهلي في معسكر إسبانيا

لمنح الأندية فرصة تدعيم قوائمها بلاعبين أجانب كثر، كان اتحاد كرة القدم المصري أعلن أنه سيمنح كل فريق الحق في معاملة لاعب من دول شمال إفريقيا على أنه محلي مثل المصريين وليس أجنبيا.

لكن يبدو أن أعضاء اتحاد الكرة، الذين رحلوا جميعا بعد خيبة أمل منتخب مصر في كأس إفريقيا 2019، لم يعتمدوا ذلك القرار قبل التقدم باستقالتهم.

FilGoal.com تواصل مع مسؤول بارز في الاتحاد ليصرح "لم نعتمد القرار قبل استقالتنا".

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وواصل "اللائحة تمنح كل ناد الحق في قيد 4 لاعبين أجانب، اللاعب الفلسطيني هو الوحيد الذي يعامل معاملة المصري".

وأتم "لا نعرف ما الذي سيحدث بعد استقالة أعضاء الاتحاد، لكن حاليا أي لاعب ينتمي لبلد شمال إفريقي يعتبر أجنبي".

وعدم اعتماد القرار يمثل أزمة بالنسبة للأهلي الذي تعاقد للتو مع أليو ديانج المالي ليصبح الأخير خامس أجنبي في قائمة الفريق بعد وليد أزارو المغربي وعلي معلول التونسي وجيرالدو الأنجولي وجونيو أجايي النيجيري.

ودعم الأهلي صفوفه بالتعاقد مع ديانج، لاعب الوسط القادم من مولودية الجزائر، استعدادا للموسم المقبل الذي يشارك فيه بدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي بطولة الدوري المصري الممتاز ورصيده 74 نقطة ويحتاج إلى 4 نقاط من مواجهتين أمام المقاولون العرب والزمالك ليتوج رسميا باللقب.

ويستعد الأهلي لاستئناف الدوري، في 24 يوليو بمواجهة المقاولون، بمعسكر يقيمه حاليا في إسبانيا.

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