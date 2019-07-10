الأهلي يخاطب اتحاد الكرة لفتح باب القيد المحلي بشكل عاجل

خاطب الأهلي اتحاد الكرة لفتح باب القيد المحلي بشكل عاجل.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي " فتح باب القيد المحلي حتى يتسنى لنا استكمال اجراءات قيد القائمة الرئيسية للنادي الأهلي وبالتالي قيدها في القائمة الأساسية في الإتحاد الأفريقي وفقا للوائح المنظمة للمشاركة في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال 2019/2020، وموافاتنا بخطاب تسجيل اسم النادي الأهلي ضمن الأندية المصرية المؤهلة للمشاركة في البطولة الأفريقية المذكورة، واعتبار الأمر هاما وعاجلا للغاية حيث أن آخر موعد لتسجيل القائمة الأساسية ينتهي بنهاية اليوم 10/7/2019".

وسرد الأهلي أنه أرسل خطابا لاتحاد كرة القدم للاضطلاع بمسئولياته تجاه العديد من الأمور الخاصة بمشاركات الأندية المصرية في البطولات الإفريقية لموسم 2019/2020، وجاء خطاب الأهلي لأنه حذر كثيراً في وقت سابق لضرورة تدارك الموقف وإنهاء مسابقة الدوري الممتاز قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية الحالية حتى لا تقع الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية في مأزق وتتمكن من قيد لاعبيها إفريقيا في الفترات القانونية المحددة من كاف دون غرامة ويتم السماح لجميع اللاعبين المقيدين بالمشاركات في البطولات الأفريقية بدءاً من الأدوار الأولى".

وأكمل "لكن اتحاد الكرة في ذلك الوقت لم يعبئ بخطورة الموقف واستمر في تأجيل المباريات المؤجلة لبعض الأندية ولم يراع مبدأ تكافؤ الفرص ولا العدالة ولا تطبيق الفارق الزمنى الموحد عند إقامة المباريات المؤجلة - 72 ساعة - وهو ما نفذه الأهلي على مدار ثمان مباريات ولم يلتزم به غيره وتم اهدار الكثير من الوقت الذى كان يكفي لاستكمال المسابقة وحل كافة الأزمات".

وأردف "وإزاء القرارات المتضاربة للاتحاد حينذاك قرر النادي اتخاذ الإجراءات القانونية أمام كافة الجهات المعينة بدأت بلجنة التظلمات باتحاد الكرة ومركز التسوية والتحكيم للحفاظ على حقوق النادي وتحقيق العدالة بين كل الأندية المتنافسة وفي نفس الوقت تحصل الأندية المصرية المشاركة في بطولات الكاف على حقوقها المشروعة بقيد لاعبيها في المواعيد المحددة وفقا للائحة الاتحاد الأفريقي".

وأردف "في المقابل لجأ اتحاد الكرة إلى حلول لا تتفق مع اللوائح ووعد بأنهاء أزمة القيد الأفريقي واستثناء الأندية المصرية في قيد اللاعبين حتى 5/8/2019، لكن أمس تفاجئ الجميع ببيان الاتحاد بأن الكاف رفض استثناء الأندية المصرية وأن فترات القيد التي حددها في السابق هي التي سيتم تطبيقها على الجميع، لذا جاء خطاب النادي الأهلي اليوم لاتحاد الكرة وتضمن ما يلي.."

وأوضح الأهلي خطابه لاتحاد الكرة "بالإشارة الى لائحة قيد وتسجيل لاعبي الأندية المتأهلة للمشاركة في بطولات أفريقيا للأندية موسم 2019/2020 والصادرة من الاتحاد الإفريقي بتاريخ 24/4/2019 والتي تتضمن مواعيد قيد لاعبي الأندية المتأهلة للمشاركة في البطولات المذكورة أعلاه على النحو التالي:-

• الفترة من 1 -10 يوليو 2019 (تسجيل قائمة الفريق الأساسية)

• الفترة من 11-20 يوليو 2019 (تسجيل و اضافة اللاعبين الجدد للقائمة الأساسية مع سداد غرامة 250 دولار عن اضافة كل لاعب و يحق لهم المشاركة في الأدوار التمهيدية )

• الفترة من 21-30 يوليو 2019 (تسجيل و اضافة اللاعبين الجدد للقائمة الأساسية مع سداد غرامة 500 دولار عن اضافة كل لاعب ولا يحق لهم المشاركة في الأدوار التمهيدية و تبدأ مشاركتهم بدءً من دور المجموعات).

واستنادا الى البيان الرسمي الصادر من اتحادكم الموقر بتاريخ 9/7/2019 والمتضمن رفض الاتحاد الإفريقي مد فترة القيد للأندية المصرية بصورة استثنائية مما يترتب عليه استمرار العمل بلائحة الاتحاد الأفريقي الصادرة بتاريخ 24/4/2019 بكل ما ورد فيها من شروط وتوقيتات ملزمة للأندية المؤهلة للمشاركة. وحيث سبق للنادي الأهلي مخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم بتاريخ 8/ 6/2019 بموجب خطاب رسمي تضمن التحذير من استكمال مسابقة الدوري العام بعد 30/6/2019 و ذلك تجنباً لأضرار جسيمة محقق وقوعها تضر بالأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية (أبطال الدوري-الكونفدرالية) و هو الأمر الذي يهدد استقرار الرياضة المصرية بصفة عامة. وحيث أن النادي الأهلي هو متصدر بطولة الدوري الحالية (موسم 2018/2019) وهو النادي المؤكد مشاركته في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال بغض النظر عن نتائج باقي مباريات الدوري المؤجلة ,كما أنه بطل النسخة السابقة من مسابقة الدوري العام موسم 2017/2018. وعليه يجب الموافقة على فتح باب القيد المحلي حتى يتسنى لنا استكمال اجراءات قيد القائمة الرئيسية للنادي الأهلي وبالتالي قيدها في القائمة الأساسية في الاتحاد الإفريقي وفقاً للوائح المنظمة للمشاركة في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال 2019/2020.

موافاتنا بخطاب تسجيل اسم النادي الأهلي ضمن الأندية المصرية المؤهلة للمشاركة في البطولة الأفريقية المذكورة. 3. اعتبار الأمر هام وعاجل للغاية حيث أن آخر موعد لتسجيل القائمة الأساسية ينتهي بنهاية اليوم 10/7/2019.

ماذا حدث؟

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد مؤجلات الدوري لتنتهي المسابقة يوم 28 يوليو بدلا من 30 وجاء ذلك بناء على خطاب من الاتحاد الإفريقي.

يستهل الزمالك مبارياته يوم 21 يوليو بمواجهة الجونة في الجونة مما يعني غياب فرجاني ساسي حال تأهل تونس للمباراة النهائية بأمم إفريقيا يوم 19 من الشهر نفسه. (جدول مباريات الدوري من هنا)

وقال عامر حسين في تصريحات لـ FilGoal.com: "خطاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) سبب قرارنا بتعديل موعد مؤجلات الدوري".

وأوضح رئيس لجنة المسابقات "الاتحاد الإفريقي أرسل خطابا أمس الاثنين يرفض مد القيد بصورة استثنائية لمصر حتى 5 أغسطس على أن ينتهي كما هو محدد من قبل يوم 31 يوليو".

وكشف عامر حسين "في تلك الحالة ستجد الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية صعوبة عندما ينتهي الدوري يوم 30 يوليو ويكون لديهم يوما واحدا فقط للقيد".

وبرر عامر حسين تقديم مواعيد الدوري قائلا: "راعينا الأندية المصرية وقررنا تعديل الجدول لينتهي يوم 28 وليكون لكل منهم 3 أيام وهو وقت أفضل".

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