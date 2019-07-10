خاص لهيطة ومصدر من اتحاد الكرة يكشفان لـ في الجول: متى تم تصوير إعلان الاعتذار وكيف تم اختيار نجومه

الأربعاء، 10 يوليه 2019 - 16:05

كتب : محرر في الجول

أحمد المحمدي - مصر - جنوب إفريقيا

قال إيهاب لهيطة المدير السابق لمنتخب مصر إن الجهازين الفني والإداري ليسا مسؤولين عن تصوير لاعبي الفريق لإعلانات الحملات الدعائية الخاصة بكأس الأمم الإفريقية 2019.

وانتشر إعلان يحمل اعتذارا من عدد من لاعبي منتخب مصر على رأسهم أحمد المحمدي قائد الفريق بعد الخروج من كأس الأمم ضمن حملة دعائية للبطولة، سبب جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وصرح لهيطة لـFilGoal.com "كل الإعلانات التي تم تصويرها للمنتخب كانت قبل التجمع الأول وبداية المعسكر".

وأكمل "ليس لدي سلطة على اللاعبين قبل بداية المعسكر، وليس مسموحا لي التدخل في هذا الأمر".

وأوضح "الأمر خارج سلطة اتحاد الكرة والمنتخب، ولا يتم استشارتنا في تصوير الإعلانات أو فكرتها".

وهنا اتجه FilGoal.com لسؤال مصدر من اتحاد الكرة الذي تقدم باستقالته مؤخرا بعد الخسارة من جنوب إفريقيا عن آلية التعاقد بشأن الحملات الدعائية واختيار نجومها.

ورد "الأمر يعود للشركة الراعية وليس لاتحاد الكرة".

وأضاف "الشركات الراغبة في تصوير حملات دعائية تبدأ التفاوض أولا مع الشركة الراعية بشأن الإعلان وأسماء النجوم، ثم تأتي مرحلة التفاوض مع اللاعبين المختارين".

ثم واصل "لا نرشح أو نختار لاعبين ولا نعرف محتوى الإعلانات".

وهاجم أحمد حسن قائد منتخب مصر التاريخي ووائل جمعة أسطورة الدفاع الإعلان الذي يظهر فيه اللاعبون يعتذرون عن وداع كأس الأمم.

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