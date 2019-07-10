قال إيهاب لهيطة المدير السابق لمنتخب مصر إن الجهازين الفني والإداري ليسا مسؤولين عن تصوير لاعبي الفريق لإعلانات الحملات الدعائية الخاصة بكأس الأمم الإفريقية 2019.

وانتشر إعلان يحمل اعتذارا من عدد من لاعبي منتخب مصر على رأسهم أحمد المحمدي قائد الفريق بعد الخروج من كأس الأمم ضمن حملة دعائية للبطولة، سبب جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرح لهيطة لـFilGoal.com "كل الإعلانات التي تم تصويرها للمنتخب كانت قبل التجمع الأول وبداية المعسكر".

وأكمل "ليس لدي سلطة على اللاعبين قبل بداية المعسكر، وليس مسموحا لي التدخل في هذا الأمر".

وأوضح "الأمر خارج سلطة اتحاد الكرة والمنتخب، ولا يتم استشارتنا في تصوير الإعلانات أو فكرتها".

وهنا اتجه FilGoal.com لسؤال مصدر من اتحاد الكرة الذي تقدم باستقالته مؤخرا بعد الخسارة من جنوب إفريقيا عن آلية التعاقد بشأن الحملات الدعائية واختيار نجومها.

ورد "الأمر يعود للشركة الراعية وليس لاتحاد الكرة".

وأضاف "الشركات الراغبة في تصوير حملات دعائية تبدأ التفاوض أولا مع الشركة الراعية بشأن الإعلان وأسماء النجوم، ثم تأتي مرحلة التفاوض مع اللاعبين المختارين".

ثم واصل "لا نرشح أو نختار لاعبين ولا نعرف محتوى الإعلانات".

وهاجم أحمد حسن قائد منتخب مصر التاريخي ووائل جمعة أسطورة الدفاع الإعلان الذي يظهر فيه اللاعبون يعتذرون عن وداع كأس الأمم.

بعد مشاهدتي لإعلان الإعتذار حابب أشكر كرييتف الإعلان او صاحب الفكره لأنه طلع عنده رؤية أكثر من أجيري وجهازه واتحاد الكرة — ahmed hassan (@AhmedHassan) July 10, 2019

قمه الفشل ان تحضر لفشل قبل بدايه عملك .....عن لاعبي المنتخب الذين لا يستحقون قميص بلدنا الغالي 🇪🇬 — Wael Gomaa (@WaelGomaa) July 10, 2019

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