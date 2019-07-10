تقرير جزائري: شابي يفسد مفاوضات الزمالك لضم بونجاح

تمسك الإسباني شابي هيرنانديز قائد برشلونة الأسبق والمدير الفني لفريق السد القطري بخدمات بغداد بونجاح مهاجم الفريق ومنتخب الجزائر ورفض فكرة التخلي عنه في سوق الانتقالات.

ويتألق بونجاح مع منتخب الجزائر في بطولة أمم إفريقيا ونجح في التأهل إلى ربع النهائي ليواجه كوت ديفوار مساء غد الخميس.

وكشفت صحيفة الشروق الجزائرية أن شابي متمسك ببقاء بونجاح ويرفض فكرة رحيله عن الفريق.

وأشار تقرير الشروق الجزائرية إلى أنه وفقا لمصدر مقرب من اللاعب فهناك اتصالات من مسؤولي نادي الزمالك مع اللاعب وجس نبضه على هامش مشاركته في بطولة الأمم المقامة بمصر.

وأضاف التقرير أن الأمر قوبل بالرفض من جانب اللاعب وإدارة السد القطري بعدما وضع شابي شرطا أساسيا للموافقة على تدريبه للسد خلفا للبرتغالي جيسفالدو فيريرا في أولى خطواته التدريبية وهو استمرار بونجاح.

وكان مصدر بالزمالك كشف لـ FilGoal.com أن ضم مهاجم على رأس أولويات تدعيم الفريق في سوق الانتقالات الصيفية. (من هنا)























































وأوضح التقرير أن بغداد بونجاح لديه رغبه في خوض تجربة الاحتراف في أوروبا وعدم الاستمرار في المنطقة العربية حال الرحيل عن السد القطري.

وشارك بونجاح في الأربع مباريات لمنتخب الجزائر بمشوارهم في أمم إفريقيا إلى الآن وسجل هدفا وصنع مثله.

ولعب بونجاح 28 مباراة مع السد القطري في الموسم الماضي ونجح في تسجيل 41 هدفا منهم 7 في مباراة واحدة، وصنع 9 آخرين.