سكاي: دي روسي قرر الاعتزال

الأربعاء، 10 يوليه 2019 - 17:15

كتب : إسلام أحمد

دانييلي دي روسي

قرر دانييلي دي روسي متوسط الميدان الإيطالي الاعتزال بعد نهاية تعاقده مع روما.

ووفقا لشبكة "سكاي" الإيطالية فأن اللاعب رفض العروض المقدمة له من عدة أندية إيطالية وأمريكية وكذلك بوكا جونيورز الأرجنتيني.

وكانت بعض التقارير تشير إلى رغبة اللاعب البالغ 36 عاما مواصلة المشوار واللعب في إيطاليا، لكنه فضل الاعتزال بقميص روما.

وخاض دي روسي مسيرته بالكامل منذ عام 2000 وحتى 2019 محققا 3 ألقاب، كما فاز بلقب كأس العالم 2006.

وكان دي روسي في المؤتمر الصحفي قد أبدى نيته في الاستمرار بالملاعب وهو ما لم يتحقق حتى الآن. (طالع التفاصيل)

وحسب "إل تيبمو" فأن دي روسي سيتجه لعالم التدريب عقب الاعتزال.

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