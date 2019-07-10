ميليتاو: أخوض كل مباراة كأنها الأخيرة

ارتدى المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو قميص ريال مدريد الإسباني لأول مرة أثناء تقديمه منذ انضمامه من صفوف بورتو البرتغالي.

إيدير ميليتاو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

البرازيلي البالغ 21 عاما كان أول صفقات الفرنسي زين الدين زيدان عقب عودته لقيادة ريال مدريد في ولاية ثانية.

المدافع الشاب علق على ظهوره الأول بقميص الملكي قائلا أثناء تقديمه: "أنا سعيد للتمكن من اللعب لأفضل ناد في العالم، أشكر عائلتي التي ساعدتني لأتمكن من التواجد هنا، وأشكر فلورينتيو بيريز الذي وضع ثقته فيّ".

وتابع "أريد من مشجعي ريال مدريد التأكد أنني سأقدم كل ما لدي على أرضية الملعب لكتابة التاريخ".

وأردف: "لم أفكر مرتين في الانضمام لريال مدريد، أرى نفسي ألعب لأفضل ناد في العالم، أنا سعيد للغاية".

وعن المشاركة "أتيت لأقوم بعملي سواء كلاعب أساسي أو احتياطي، المدير الفني (زين الدين زيدان) هو من يحدد، إذا أراد أن أشارك سأكون مستعدا".

وأتم "أريد تقديم كل ما لدي لهذا القميص وسأخوض كل مباراة كأنها اللقاء الأخير، أريد تقديم موسم مميز وإسعاد الجماهير".

البرازيلي انضم لصفوف الملكي مقابل 50 مليون يورو بعدما قضى موسما وحيدا مع التنين البرتغالي قادما من ساو باولو البرازيلي.

وأبدى الرئيس فلورنتينو بيريز سعادته بضم البرازيلي قائلا "الفوز هو جزء من الحمض النووي للنادي، اليوم هام لأننا نرحب بأحد أفضل مدافعي الكرة العالمية".

وأكمل "لقد وصل وهو بعمر الـ 21 تأقلم سريعا مع الكرة الأوروبية وفي خلال 5 أشهر أصبح من العناصر الأساسية مع بورتو".

وضم ريال مدريد استعدادا للموسم الجديد كل من فيرلان ميندي، إدين هازارد، رودريجو جوس ولوكا يوفيتش في الصيف الحالي.

ميليتاو ساهم في فوز منتخب البرازيل بلقب كوبا أمريكا 2019، إذ شارك في المباراة النهائية لمدة 13 دقيقة.

البرازيلي طلب إنهاء المؤتمر الصحفي بسبب شعوره بالإعياء. (طالع التفاصيل)