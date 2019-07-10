بالفيديو – ميليتاو يشعر بالدوار ويفشل في استكمال مؤتمر تقديمه لاعبا لريال مدريد

لم يتحمل البرازيلي إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد الجديد الإرهاق وفشل في استكمال مؤتمر تقديمه لاعبا في صفوف الفريق الملكي.

إيدير ميليتاو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وقدم ريال مدريد مدافعه المنضم من صفوف بورتو البرتغالي، رغم إعلانه رسميا عن الصفقة منذ شهور ولكنه انتظر لليوم الأربعاء بعد أن أنهى اللاعب مشاركته مع منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا.

وبعد أن استقبل فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لاعبه الجديد والتقط الصورة المعتادة أمام كؤوس الفريق الـ13 في بطولة دوري أبطال أوروبا، اتجه ميليتاو للتحدث لوسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي.

إلا أن ميليتاو بدا عليه الإرهاق الشديد، ليطلب أولا فك رابطة عنقه ثم شرب كوب من الماء من أجل استكمال الإجابة على الأسئلة.

ولكن حالة المدافع البرازيلي صاحب الـ21 عاما لم تتحسن ليعتذر للصحفيين ويغادر المؤتمر الصحفي.

وأشارت صحيفة "آس" المدريدية أن ميليتاو شعر بالدوار الشديد بسبب درجة الحرارة المرتفعة وإرهاق اليوم.