لاعب الجزائر: سنفعل كل ما بوسعنا لعبور كوت ديفوار نحو الهدف الأكبر

يعلم هشام بداوي لاعب منتخب الجزائر مدى صعوبة عبور عقبة كوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، لكنه شدد على هدف الفريق بنيل اللقب.

منتخب الجزائر تأهل لدور الثمانية ليلاقي كوت ديفوار بعدما سحق غينيا بثلاثية دون رد في دور الـ16 بأقدام البلايلي ورياض محرز وآدم وناس.(طالع التفاصيل)

وقال بداوي في تصريحات أبرزتها جريدة الهداف الجزائرية: "نحن هنا من أجل الذهاب بعيدا في هذه المنافسة ولم لا الوصول للنهائي والتتويج باللقب، الآن تنتظرنا مباراة صعبة أمام كوت ديفوار وسنفعل كل ما بوسعنا للفوز بها".

وعن المغامرة التي يعيشها مع الخضر، أضاف "أنا سعيد بتواجدي مع المنتخب، في 2015 كنت أشاهد المنتخب في التلفزيون وهذه المرة أتواجد معه، كل اللاعبين سهلوا لي المأمورية وأشعر بارتياح كبير منذ أول يوم لي في المنتخب".

وواصل "تواجدي في البطولة الإفريقية يحفزني، أتمنى التتويج بها والمشاركة في كأس العالم المقبلة".

وأتم "أنا تحت تصرف المدرب جمال بلماضي وحتى في حال عدم مشاركتي أساسيا فسأعمل على دعم زملائي بكل قوة".

ومن المنتظر أن تسافر بعثة الخضر التي تقيم بالقاهرة منذ انطلاق البطولة إلى مدينة السويس يوم الخميس، أي يوم مباراة كوت ديفوار في ربع نهائي العرس الكروي القاري.

الجزائر أصبح المنتخب صاحب أقوى هجوم في البطولة حتى الآن برصيد 9 أهداف، كذلك هم أصحاب أقوى دفاع ولم تهتز شباكهم ولا مرة.



















































اقرأ أيضا:

عمرو فهمي يتحدث عن رحلة إصلاح الكرة المصرية.. وفخر بشكوى الأهلي ورسالة لجمهور الزمالك

خبر في الجول - اتحاد جدة يرغب في استعارة طارق حامد.. ورد الزمالك

عندما حاولت نيجيريا إحراج جنوب إفريقيا فخسرت جيلا تاريخيا

إيجالو.. "الله كان دائما معي وحلمي أمامي"

مصدر بالزمالك لـ في الجول: ضم مهاجم على رأس أولوياتنا.. وهذا سقفنا في ثمن عواد

مصدر بالأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة مفاوضات رينار.. وموقف لاسارتي