مدرب تونس: لم نحصل على ما يكفي من راحة.. وسنواجه مدغشقر بجدية شديدة

قال آلان جيريس مدرب تونس إن فريقه لم يحصل على ما يكفي من راحة بعد مواجهة غانا والتي استمرت لـ120 دقيقة، مشددا على أنه درس منتخب مدغشقر ونقل رؤيته للاعبيه.

وصرح جيريس للصحفيين قائلا: "منتخب مدغشقر من المنتخبات المتميزة بالبطولة واستطاع تصدر مجموعته في الدور الأول، لذا ستكون مواجهتنا معه صعبة للغاية".

وأضاف "مدغشقر لا يعتمد على القوة البدنية مثل أغلب المنتخبات في إفريقيا، بل يمتلك لاعبوه أداء قويا ومتميزا ولديهم المهارة".

وواصل "يلعبون بحماس شديد وروح جماعية وهذا ما نقلته للاعبينا وسنلعب المباراة بجدية شديدة".

وأكمل "مباراة غانا كانت صعبة، يومان راحة غير كافيين بالنسبة لنا للحصول على ما يكفي من راحة، إلا أننا أمام أمر واقع وسنلعب مباراتنا المقبلة أيضا بكل قوة".

وأتم "لعبنا 120 دقيقة بالإضافة لركلات الجزاء ويجب علينا أن نتماشى معها ونبذل قصارى جهدنا ونجهز فريقنا على المستوى البدني، كان شغلنا الشاغل هو إخراج اللاعبين من الحالة التي مروا بها".

ويواجه منتخب تونس نظيره مدغشقر ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم 2019 في تمام التاسعة مساء على استاد السلام يوم الخميس.

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