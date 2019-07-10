نجل مارادونا يحذر جيمس رودريجيز من القميص رقم 10 في نابولي

لاعب واحد فقط ارتدى القميص رقم 10 في نابولي الإيطالي منذ اعتزال الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا.

الكولومبي جيمس رودريجيز يقترب من الانتقال لصفوف نابولي والقميص رقم 10 حلما له إذ ارتداه سابقا مع ريال مدريد وموناكو وبورتو ومنتخب بلاده.

رقم الأسطورة الأرجنتينية محجوبا في نابولي بسبب ما قدمه في فترة الثمانينيات والتسيعينيات من القرن الماضي للفريق.

مواطنه روبرتو سوسا ارتدى القميص رقم 10 لنابولي في المباراة الأخيرة له مع الفريق في الدرجة الثالثة أمام فروزينوني في أبريل 2006.

لكن نجل مارادونا الذي يُفضل انتقال الكولومبي لارتداء قميص البارتينوبي حذره من الاقتراب من الرقم 10.

مارادونا جونيور تحدث لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "أقول دائما لجيمس أن يأتي لنابولي بالتعليق على الصور، ومؤخرا قام بالإعجاب على أحد تعليقاتي".

وتابع "أنه حلم أن ترى جيمس بقميص نابولي، لاعب بجودة كبيرة وقدم يسرى قادر على جعل الفريق أفضل".

وأكمل "المدينة تفتح ذراعها له وأن متأكد أنه سيقدم أفضل ما لديه".

وحذر نجل مارادونا اللاعب الكولومبي قائلا "لا تلمس القميص رقم 10، أنها ملكية خاصة للعائلة".

وأتم "كان هناك شائعات عن إهداء الرقم 10 لهيجواين عندما انضم للفريق، ومن ثم لورينزو إينسيني، إذا قمت بحجب رقم، لا يجب أن يعود مجددا".

ويتبقى فقط توصل نابولي وريال مدريد على اتفاق من أجل حسم صفقة اللاعب البالغ 27 عاما.

وقضى جيمس الموسمين الأخيرين معارا لصفوف بايرن ميونيخ الألماني شارك في 67 مباراة سجل 15 وصنع 20 هدفا.

اقرأ أيضا:

أوديون إيجالو.. "الله كان دائما معي وحلمي أمامي"

زياش يعتذر لوزير الرياضة المغربي بعد أزمة "الـ23 مكالمة"

سولشاير: رحيل بوجبا؟ لسنا مجبرين على بيع أي لاعب

تقرير: خليلوزيتش مرشح لخلافة رينار في المغرب

حكم لقاء البرازيل والأرجنتين يفسر سبب عدم احتسابه ركلتي جزاء

كوكا يعتذر لجماهير مصر: أمور كثيرة يجب توضيحها قريبا