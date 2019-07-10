حوار - ناشئ الأهلي يتحدث عن شعوره بالمسؤولية تجاه الفريق.. وسعيه للقب الأول

قال عربي بدر لاعب وسط الأهلي صاحب الـ18 عاما إنه يشعر بمسؤولية كبيرة بعد ثقة الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي وضمه للفريق الأول ومعسكره بإسبانيا، مشيرا إلى سعيه لتحقيق لقبه الأول مع النادي بالفوز بالدوري.

العربي بدر النادي : الأهلي الأهلي

وصرح اللاعب في حوار أجراه مع الموقع الرسمي للنادي قائلا: "أشعر بسعادة غامرة لانضمامي لمعسكر الأهلي في إسبانيا ومشاركتي لأول مرة في أي معسكر خارجي".

وواصل "أشكر الجهاز الفني على ثقته وأسعى لإثبات جدارتي بهذه الثقة من خلال الاجتهاد في التدريبات والالتزام الشديد لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر".

وأكمل "أشعر بمسؤولية كبيرة بعد تلك الثقة وهو ما يدفعني للقتال في الملعب لإثبات نفسي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاهتمام الكبير من مسؤولي النادي باللاعبين الشباب، وهو ما يمثل رسالة واضحة تؤكد أن من يجتهد سيشق طريقه ويجد كل الدعم والمساندة لخدمة الأهلي".

وتابع "لاسارتي يحرص على الحديث معي وتزويدي بالنصائح بشكل مستمر إلى جانب التحفيز النفسي والتأكيد على موهبتي، ويطالبني ببذل أقصى مجهود للتواجد في المكانة التي أرغب في الوصول إليها".

وأضاف "هذه النصائح لا تقدر بثمن وتلعب دورا كبيرا في تحفيزي، بالإضافة للدور الذي يلعبه اللاعبون الكبار في دعمي خاصة حسام عاشور وأحمد فتحي".

واسترسل "الفريق لديه مواجهتان في غاية الأهمية ضد المقاولون العرب والزمالك، والفوز بهما يعني التتويج باللقب، حصدت 8 بطولات مع قطاع الناشئين وآمل في تحقيق أول البطولات معا لفريق الأول لتكون بداية تاريخ كبير لي بالقميص الأحمر".

وأكمل "أثق في شخصية الأهلي التي تحسم البطولات رغم الضغوط الشديدة في هذه المرحلة، قطاع الناشئين بالنادي يضم مواهب متميزة للغاية وهو ما ظهر جليا من خلال تصعيد عدد منهم للفريق الأول، بالإضافة لتألق المعارين مع أنديتهم في الدوري، وهذا يؤكد امتلاك الأهلي لأجيال قادرة على تحقيق أحلام جماهيره".

وأتم "أحلامي وطموحاتي تتصاعد، بعد أن كان حلمي هو مجرد الانضمام للأهلي والتدرج مع فرق الناشئين للوصول للفريق الأول، أصبح حلمي الحصول على فرصة للمشاركة مع الفريق الأول والتتويج بالألقاب".

محور الارتكاز الشاب صاحب الـ18 عاما ودخل قائمة مباراة المصري في شهر أبريل الماضي بعد الإصابات التي ضربت خط وسط المارد الأحمر.

الأهلي يقيم معسكر في إسبانيا يستمر حتى يوم 16 من الشهر الجاري، واجه خلاله فريق سوكر سمارت فاز بنتيجة 9-0، ثم سيواجه يوم الخميس فريق نيوبرت كاونتي في ثاني مواجهاته الودية، ويتبقى له لقاء ودي ثالث.

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