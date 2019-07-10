حوار - عمار حمدي يتحدث عن نصائح لاسارتي وتحقيق أحلامه بالفوز بالألقاب مع الأهلي

قال عمار حمدي جناح الأهلي إنه يشعر بسعادة كبيرة للتواجد ضمن معسكر النادي في إسبانيا، مشيرا إلى أنه يسعى لاستغلال الفرصة واكتساب ثقة الجهاز الفني بقيادة مدربه مارتن لاسارتي لتحقيق أحلامه والفوز بالألقاب.

عمار حمدي النادي : الاتحاد السكندري الأهلي

وصرح عمار للموقع الرسمي للأهلي قائلا: "أشعر بسعادة كبيرة للتواجد مع معسكر الفريق في إسبانيا، الأجواء مثالية وتدعم بقوة فرص الفوز بلقب الدوري لإسعاد الجماهير".

وواصل "أجواء المعسكر تمنح اللاعبين مزيدا من التركيز وتساهم بتطوير مستويات الجميع من خلال التدريبات المكثفة وخوض المباريات الودية أمام فرق من مدارس ومستويات مختلفة".

وأكمل "بشكل شخصي أسعى للاستفادة بكل دقيقة خلال المعسكر، والتقارب الشديد بين اللاعبين والروح التي يعمل بها الجميع تجعل الأمور مطمئنة للغاية بالنسبة لحسم الدوري".

واسترسل "أشعر بالفخر الشديد لتمسك النادي بعودتي وهو شرف كبير لي، ومسؤولية أقدرها جيدا".

وأردف "تلك المسؤولية بحاجة للكثير من الجهد والتركيز للحفاظ عليها، حتى أحظى بثقة الجهاز الفني والجماهير في الفترة الحالية، كان لدي عدة عروض من أندية أخرى، لكنني تحت تصرف مسؤولي الأهلي".

واستكمل "سواء البقاء في الموسم المقبل، أو خوض تجربة إعارة مع فريق آخر، عندما انضممت لتدريبات الفريق الأول أملت في الحصول على فرصة، وأشكر إدارة النادي لأنها سمحت لي بالحصول عليها من خلال الإعارة لنادي بحجم الاتحاد".

صاحب الـ20 عاما انضم إلى الاتحاد السكندري معارا من الأهلي في السوق الشتوية للموسم الماضي، وشارك في 15 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 آخرين.

وواصل عمار حمدي "لولا تدريباتي مع الأهلي لما حققت النجاح باللعب في الدوري الممتاز والتألق خلال الفترة القصيرة التي ساهمت في انضمامي لمنتخب مصر".

وتابع "تعاملت مع فترة الإعارة بمبدأ أكون أو لا أكون، لكي أثبت جدارتي بالعودة إلى الأهلي من جديد، خاصة وأنني أقدر جيدا قيمة الحصول على الفرصة في الأهلي، وجاهز لتقديم مستويات أفضل حال استمراري مع الفريق خلال الموسم القادم".

وأضاف "أسعى لتحقيق أحلامي وطموحاتي بالتتويج مع الأهلي بالبطولات، النادي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية، وبشكل خاص استفدت من التدرب معهم بشكل، أي مجموعة من اللاعبين قادرة على تحقيق البطولات في ظل الحافز الكبير المتمثل في ارتداء القميص الأحمر".

وأكمل "الأهلي خلال الموسم المقبل سيكون مختلفا تماما، وسينجح في تعويض ما فقده خلال الفترة المقبلة، وشخصيا لدي العديد من الطموحات أسعى لتحقيقها مع النادي، وأهمها اكتساب ثقة الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي".

وأتم "لاسارتي يقدم لي عددا من النصائح التي تساعدني على تطوير مستواي الفني. أشعر بسعادة كبيرة على النصائح التي يمنحها لي المدرب، وأضعها نصب عيني، حتى أتوج مع الفريق بالبطولات وأكتب تاريخا كبيرا معه، في ظل دور جماهير الأهلي ودعمها ومؤازرتها للفريق وهو لا يقل عن دور اللاعبين في حصد البطولات".

ولعب عمار مباراة دولية وحيدة لمنتخب مصر ضد النيجر في تصفيات أمم إفريقيا 2019 صنع خلالها هدف الفراعنة الوحيدة في التعادل بنتيجة 1-1، وتواجد على مقاعد البدلاء في الخسارة من نيجيريا وديا بنتيجة 1-0، قبل أن ينضم للمنتخب الأوليمبي.

الأهلي يقيم معسكر في إسبانيا يستمر حتى يوم 16 من الشهر الجاري، واجه خلاله فريق سوكر سمارت فاز بنتيجة 9-0، ثم سيواجه يوم الخميس فريق نيوبرت كاونتي في ثاني مواجهاته الودية، ويتبقى له لقاء ودي ثالث.

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