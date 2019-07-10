كاف يرفض طلب تونس باللعب بالزي الأحمر أمام مدغشقر

رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طلب الوفد التونسي إرتداء الزي الأحمر في بقية مباريات المنتخب التونسي بسبب باعتبار التعامل مع كل مباراة على حدة.

الفريق الأول أو المضيف هو منتخب مدغشقر والذي تعود اللعب باللون الأخضر لكنه في هذه المرة قرر تغيير لون قميصه إلى اللون الأحمر وهذا ما أرغم منتخب تونس بصفته كفريق ضيف على العودة إلى الزي الأبيض.

وأسفر الاجتماع الفني الخاص بالمباراة رقم 46 بين مدغشقر وتونس لحساب الدور ربع النهائي عن التالي.

- يخوض منتخب تونس المباراة بالزي الأبيض كاملا فيما يرتدي حراس المرمى الزي الأسود بالكامل.

- يرتدي منتخب مدغشقر الزي الأحمر كاملا بينما يرتدي حارس المرمى الزي الأصفر بالكامل.

- يرتدي طاقم التحكيم القميص الأزرق السماوي. وهم الكاميروني أليوم نيانج حكما رئيسيا ومواطنيه إيفاريست مانكوندي مساعدا أولا وألفيس غاي نوبي مساعدا ثانيا والجابوني إيريك أرنو أوتوجو حكما رابعا.

- تعميما لتقنية المساعدة بالفيديو بداية من الدور ربع النهائي يتولى الفرنسي بينوا ميلو تأمين هذه المهمة.

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