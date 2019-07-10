مدرب مدغشقر: نلعب من أجل الفوز أمام تونس

شدد نيكولا ديبوي المدير الفني لمنتخب مدغشقر على صعوبة مواجهة تونس لكنه أوضح أن الفريق يلعب من أجل الفوز.

وتلعب مدغشقر أمام منتخب تونس في التاسعة من مساء غد الخميس على ملعب السلام في ختام مباريات ربع النهائي.

وقال ديبوي في المؤتمر الصحفي: "تونس من الفرق القوية التي تلعب كرة هجومية ولديهم طموح في بلوغ نصف النهائي، ستكون مباراة لها حسابات خاصة".

وأضاف ديبوي "نجح منتخب تونس في الإطاحة بمنتخب قوي مثل غانا، لكننا في حالة فنية وبدنية جيدة".

وشدد ديبوي "اللاعبون لديهم إصرار كبير على استكمال ما بدأناه رغم أنها المشاركة الأولى لنا".













































































وعن تقنية الفيديو قال المدير الفني لمدغشقر: "أمر جيد ويضمن إعطاء كل فريق حقه خلال المباراة، والأداء التحكيمي بشكل عام كان جيدا خلال المباريات السابقة".

وأتم ديبوي تصريحاته "نعلم جيدا صعوبة مواجهة تونس، لكننا نلعب من أجل تحقيق الفوز وكتابة تاريخ جديد بالكرة الإفريقية".