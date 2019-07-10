لوفرين: سنظهر بشكل أفضل في الموسم الجديد

يعتقد ديان لوفرين مدافع ليفربول أن فريقه لن يتوقف عند حصد لقب دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم، وسيسعى لحصد أكبر عدد من النقاط في الموسم الجديد.

ليفربول حصد لقب دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم، فيما حل الفريق في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي خلف مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة.

وقال لوفرين في تصريحات لموقع ناديه: "سننافس بالفعل على بطولتين في أغسطس، لذا فهي فرصة عظيمة لنا ولجميع المشجعين حول العالم".

وأوضح المدافع الكرواتي "نحتاج إلى إعداد أنفسنا لبداية الموسم لأن الجدول الزمني ضيق للغاية عندما تنظر إليه.

وعن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، أردف "سنواصل العمل مرة أخرى خطوة بخطوة".

وأضاف "دعونا نُركز على كل مباراة في الدوري الإنجليزي، وعلى كل مباراة في دوري الأبطال أيضًا، ستكون كما نعلم منافسة كبيرة بين الأربعة الأوائل، وبالطبع سيحاول مانشستر سيتي المحافظة على لقبه".

وأنهى "ولكننا أيضًا أحد المتنافسين، ونحن نتتطور كل عام، وأتوقع أن يكون هذا العام أفضل، وأتمنى أن نحصل على 97 نقطة مجددا".

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