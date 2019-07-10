علي لطفي: هناك تركيز شديد لحسم لقب الدوري وتعويض خسارة أبطال إفريقيا

قال علي لطفي حارس مرمى الأهلي إنه وزملائه في حالة تركيز شديدة من أجل تخطي المواجهتين المتبقيتين في الدوري وحسم اللقب مشددا على ثقته في زملائه للتتويج بالبطولة.

علي لطفي النادي : الأهلي الأهلي

وصرح لطفي قائلا: "هناك حالة تركيز قوية يعيشها جميع اللاعبين داخل معسكر الفريق في إسبانيا، وكل المؤشرات تشير إلى نجاح المعسكر من خلال التدريبات المكثفة التي يؤديها اللاعبون، وذلك حتى يؤتي ثماره وينعكس بشكل عملي على الأداء فيما هو قادم من مواجهات".

وواصل "الأمور تسير بشكل مميز داخل المعسكر النموذجي في كل شيء، من جانب الإقامة والأجواء والتدريبات والمواجهات الودية".

وأضاف "الفريق يسير بخطى منتظمة لتحقيق أهداف المرحلة الحالية وزيادة الانسجام والارتقاء بالنواحي البدنية التي ستنعكس على أداء جميع اللاعبين في المرحلة المقبلة المهمة والتي تشهد حسم بطولة الدوري".

وتابع "مواجهة سوكر سمارت حققت الغرض منها، من خلال ترجبة العديد من اللاعبين للوقوف على مستواهم مع التأكيد على بعض النواحي الخططية التي يسعى الجهاز الفني لتنفيذها فيما هو قادم".

وأكمل "هدفان واحد وهو الفوز ببطولة الدوري، والكل لا يشغل ذهنه سوى تحقيق هذا الهدف، في الوقت نفسه المواجهتين المقبلتين ضد المقاولون العرب والزمالك صعبين للغاية نتيجة للضغوط النفسية المحيطة بهما".

واسترسل "أثق في اللاعبين على تجاوز هذه الضغوط لحصد اللقب وتعويض خسارة دوري الأبطال، لاعبو الأهلي لديهم من العزيمة والإصرار ما يفي بتحقيق كافة طموحات الجماهير في المرحلة المقبلة".

وأتم "أجتهد في التدريبات وأبذل قصارى جهدي للوصول إلى أفضل مستوى وجاهزية، خاصة وأن الفترة المقبلة تحتاج للتركيز الشديد من أجل الفوز بالبطولات".

الأهلي يقيم معسكر في إسبانيا يستمر حتى يوم 16 من الشهر الجاري، واجه خلاله فريق سوكر سمارت فاز بنتيجة 9-0، ثم سيواجه يوم الخميس فريق نيوبرت كاونتي في ثاني مواجهاته الودية، ويتبقى له لقاء ودي ثالث.

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