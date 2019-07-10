مدرب كوت ديفوار: نسعى لاستغلال نقاط ضعف منتخب الجزائر القوي

شدد إبراهيما كمارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار على قوة فريق الجزائر قبل المواجهة المرتقبة بينهما في ربع النهائي.

ويلعب منتخب كوت ديفوار أمام الجزائر في السادسة من مساء غد الخميس ضمن مباريات ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا.

وقال كمارا في المؤتمر الصحفي: "الجزائر تملك فريقا قويا جدا وبالأخص في الخط الهجومي، مبارياتهم الأربعة كانت رائعة".

وشدد "لكن في النهاية، المواجهة على أرض الملعب يكون لها طابع خاص والأفضل يفوز".

وأضاف كمارا "الفوز غدا يحتاج إلى بذل أقصى مجهود بدني وذهني والنظر إلى ضرورة الحفاظ على اسم وهيبة منتخب كوت ديفوار".

وتابع المدير الفني للأفيال "من الوارد أن نتحسن فيما هو قادم في كل الخطوط، حرصت على مشاهدة أغلب المباريات مع اللاعبين".

وعن اللعب في ملعب السويس للمباراة الثانية قال كمارا "جميع الملاعب هنا في مصر جيدة واستاد السلام نفس الحالة التي عليها ملعب السويس".

وتابع كمارا "الجزائر فريق قوي بالطبع لكن بالتأكيد هناك نقاط ضعف ونسعى لاستغلال ذلك منذ البداية".

وأتم كمارا تصريحاته بالحديث عن تقنية الفيديو "الـ VAR سيكون حاضرا لمساعدة عناصر التحكيم والأهم هو نجاح اللاعبين في عدم ارتكاب أخطاء".

وتقام تقنية الفيديو لأول مرة في أمم إفريقيا بداية من ربع النهائي بالبطولة.