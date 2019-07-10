مران الأهلي - جيرالدو ينضم للمعسكر.. والرباعي الدولي المصري يتجه لإسبانيا يوم السبت

قرر مارتن لاسارتي مدرب ألأهلي أن يخوض لاعبيه التدريبات على فترتين يوم الأربعاء ضمن برنامج الإعداد بالمعسكر الخارجي المقام حاليا في مدينة أليكانتي بإسبانيا.

وطلب لاسارتي رفع الحمل البدني للاعبيه من أجل الوصول لأفضل مستوى من الجاهزية.

ويستعد الأهلي لخوض وديته الثانية خلال معسكره بإسبانيا ضد فريق نيوبورت كاونتي الإنجليزي يوم الخميس.

وينضم جيرالدو جناح الأهلي إلى معسكر فريقه يوم الأربعاء بعد انتهاء مشاركته مع منتخب أنجولا في كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر.

وحصل اللاعب على راحة لعدة أيام عقب توديع منتخب بلاده للبطولة من دور المجموعات، وسيخضع جيرالدو لبرنامج بدني خاص لتجهيزه للمشاركة في المباريات الودية التي يخوضها الفريق.

وحصل الرباعي الدولي المصري أيمن أشرف ومحمد الشناوي ووليد سليمان ومروان محسن على تأشيرة إسبانيا تمهيدا للانضمام إلى معسكر الفريق المقام حاليا في مدينة أليكانتي.

ويصل الرباعي الدولي إلى معسكر الأهلي يوم السبت، وذلك بعد أن ودع منتخب مصر البطولة يوم السبت الماضي من دور الـ16 بعد الخسارة بنتيجة 1-0 من جنوب إفريقيا.

وطمأن خالد محمود طبيب الأهلي الجهاز الفني على حالة كريم وليد لاعب وسط الفريق وأشار إلى أنها "مطمئنة" للغاية وتتحسن بصورة ملحوظة مع انتظامه في تنفيذ برنامجه العلاجي عقب الجراحة التي خضع لها في غضروف الركبة.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن اللاعب في تحسن مستمر لكنه مازال بحاجة لمزيد من الوقت ليبدأ تدريبات الركض في الملعب للتعافي نهائيا من الإصابة والانتظام بصورة طبيعية في التدريبات.

وانتظم محمود وحيد ظهير الفريق الأيسر في التدريبات الجماعية صباح الأربعاء بعد تعافيه من الآلام التي لحقت به في العضلة الخلفية.

وتعافى كذلك محمد عبد المنعم المدافع الشاب من الآلام التي شعر بها في منشأ العضلة الخلفية، وشارك في تدريبات الفريق الجماعية صباح الأربعاء.

وتعرض ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلي لكدمة خفيفة خلال مشاركته في المران الجماعي الذي أقيم صباح الأربعاء. وتدخل طبيب الفريق لعلاجه قبل أن يتم استكمال المران بصورة طبيعية.

وكان الأهلي قد خاض مواجهة ودية يوم الإثنين ضد سوكر سمارت وفاز بنتيجة 9-0.

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