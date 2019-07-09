لا يزال يحاول الأهلي إقناع المصري بالتخلي عن اللاعب إسلام عيسى البالغ عمره 23 عاما والذي يسعى أيضا نادي بيراميدز للحصول على خدماته.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قدم عرضا جديدا للنادي البورسعيدي يتضمن دفع 15 مليون جنيه إضافة إلى بيع أحمد علاء الدين وعمرو بركات وإعارة أحمد الشيخ لمدة موسم.

على الجانب الآخر، لا يمانع المصري بيع عيسى للأهلي، لكنه طلب 25 مليون جنيه إضافة إلى استعارة أحمد الشيخ لمدة موسمين والحصول على بركات وعلاء.

ولا تزال المفاوضات جارية بين إدارة الناديين.

وقدم بيراميدز عرضا ضخما للمصري للحصول على خدمات عيسى وصل إلى 2 مليون دولار أمريكي. (التفاصيل)

وصرح عيسى، الذي سجل 7 أهداف في 28 مباراة شارك بها في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، بأن العرض الأفضل قد يفوز بالصفقة بخلاف رغبة لاعب كرة القدم. (التفاصيل)

وبرز عيسى مع المصري وبات لا غنى عنه في صفوف الفريق منذ رحيله عن النصر في يناير 2018.

ولا يزال عقد عيسى مع المصري ممتدا حتى 2023.

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الشحات: لا أتخيل الرحيل عن الأهلي