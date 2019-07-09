خاص خبر في الجول - الأهلي يعرض 15 مليونا و3 لاعبين لضم عيسى من المصري

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 - 15:28

كتب : أحمد الخولي وليد الحسيني

الصورة من الموقع الرسمي للنادي

لا يزال يحاول الأهلي إقناع المصري بالتخلي عن اللاعب إسلام عيسى البالغ عمره 23 عاما والذي يسعى أيضا نادي بيراميدز للحصول على خدماته.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قدم عرضا جديدا للنادي البورسعيدي يتضمن دفع 15 مليون جنيه إضافة إلى بيع أحمد علاء الدين وعمرو بركات وإعارة أحمد الشيخ لمدة موسم.

على الجانب الآخر، لا يمانع المصري بيع عيسى للأهلي، لكنه طلب 25 مليون جنيه إضافة إلى استعارة أحمد الشيخ لمدة موسمين والحصول على بركات وعلاء.

أخبار متعلقة

ياسين مرياح: طموحات منتخب تونس أصبحت كبيرة في أمم إفريقيا 105 يوما.. كيف تغير مسار نيمار بين باريس سان جيرمان وبرشلونة؟ سكاي: يونايتد يرغب في التعاقد مع ثنائي ساوثامبتون ونيوكاسل

ولا تزال المفاوضات جارية بين إدارة الناديين.

وقدم بيراميدز عرضا ضخما للمصري للحصول على خدمات عيسى وصل إلى 2 مليون دولار أمريكي. (التفاصيل)

وصرح عيسى، الذي سجل 7 أهداف في 28 مباراة شارك بها في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، بأن العرض الأفضل قد يفوز بالصفقة بخلاف رغبة لاعب كرة القدم. (التفاصيل)

وبرز عيسى مع المصري وبات لا غنى عنه في صفوف الفريق منذ رحيله عن النصر في يناير 2018.

ولا يزال عقد عيسى مع المصري ممتدا حتى 2023.

طالع أيضا

اختبر معلوماتك - في أي مونديال شارك هذا المنتخب الإفريقي؟

جسر جوي بين الجزائر والسويس

توقع المتأهلين لنصف نهائي كأس إفريقيا واربح موبايل سامسونج A70

توقع مباريات ربع نهائي إفريقيا واربح موبايل سامسونج A70

الشحات: لا أتخيل الرحيل عن الأهلي

إسلام عيسى المصري الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

أمير عزمي: الزمالك رفض الوديات الضعيفة بمعسكر قبرص لتحقيق أكبر استفادة 7 دقيقة | الدوري المصري
خالد جلال يكشف للاعبين سلبيات وإيجابيات الوديات.. وتدريبات خاصة لرفع اللياقة 13 دقيقة | الدوري المصري
سويلم لـ في الجول: حضور مباريات الدوري المؤجلة ببطاقة المشجع.. والقمة حالة خاصة 51 دقيقة | الدوري المصري
صورة – في الجول يكشف 5 أساطير رشحتهم المنظمة لأمم إفريقيا لسفراء مصر في البطولة 57 دقيقة | مصر 2019
حوار في الجول – عبد الغني يرد على حصوله على عمولة التعاقد مع أجيري.. والربح من تذاكر أمم إفريقيا ساعة | مصر 2019
بعد خروج مصر من كأس الأمم.. تقديم موعد مؤجلات الدوري ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أول تعليق من محمد صلاح بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا 2 رسميا – الأهلي يتعاقد مع أليو ديانج لمدة 5 سنوات 3 من يواجه منتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا؟ 4 في الجول يكشف – سير المفاوضات بين الإسماعيلي والزمالك.. طلب الدراويش الأول وخطة الأبيض

قد ينال إعجابك