خالد جلال يعدد مكاسب الزمالك من التعادل الودي "عودة عماد السيد والروح القتالية"

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 - 12:34

كتب : أحمد شوقي

محمود علاء - خالد جلال - الزمالك - حرس الحدود

عدد خالد جلال المدير الفني للزمالك مكاسب فريقه من مواجهة أنورثوسيس فاماجوستا القبرصي الودية والتي وانتهت بالتعادل 3-3.

وحول الزمالك تأخره بهدفين في الشوط الأول إلى التعادل، بعد أيام من الخسارة في المباراة الودية الأولى أمام فريق إيل ليماسوس بنتيجة 4-3.

وصرح المدير الفني للفريق "المباراة شهدت مشاركة عماد السيد للمرة الأولى بعد التعافي من الإصابة و3 ناشئين هم محمود الشحات وكماتشو ويوسف حسين، في إطار منح الفرصة لجميع اللاعبين للوقوف على مستواهم وتجهيزهم فنيا وبدنيا".

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وأشار جلال "المستوى والأداء خلال الشوط الأول لم يكن جيدا في ظل تجربة العديد من اللاعبين ومشاركة أكثر من لاعب للمرة الأولى، وكانت هناك أخطاء ساذجة تسببت في اهتزاز شباكنا بهدفين، لكن في الشوط الثاني الشكل تغير تماما وكان أفضل بمراحل كثيرة بعد مشاركة العناصر الاساسية".

وأوضح خالد جلال "خضنا المباراة بفريقين مختلفين، وعندما تم الدفع بالقوة الضاربة للفريق خلال الشوط الثاني بمشاركة حميد أحداد ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما وحازم إمام وزيزو ومحمد عبد السلام ظهر الفريق بشكل مميز في ظل الانسجام والتجانس بين جميع المراكز، ونجحنا في تسجيل 3 أهداف وإهدار العديد من الفرص".

وأشاد المدير الفني للزمالك بأداء محمود عبد العزيز وعبد الله جمعة وعمر السعيد خلال المباراة .

وكشف جلال "الهدف الثالث لفريق أنورثوسيس من تسلل واضح، ورغم ذلك نجحنا في العودة وتحقيق التعادل مع فريق جيد ويضم لاعبين مميزين".

وواصل "تميزنا بالروح القتالية العالية وإصرارنا على العودة لأجواء المباراة، وهو أمر يحسب للاعبين وعدم الاستسلام للنتيجة".

وأتم خالد جلال "سعيد بالتجربة وروح اللاعبين ولست قلقا لأن كل تجربة نستفيد منها فنيا وبدنيا في ظل مواجهة فرق قوية، ونسعى لتعود اللاعبين على التحمل البدني، وكنت أتمنى وجود باقي اللاعبين في المعسكر".

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