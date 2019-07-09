الجونة يتعاقد مع نيبوشا ميلوسيفيتش لتدريب الفريق

أعلن نادي الجونة تعاقده مع المدير الفني الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش صباح الثلاثاء، ليتولى القيادة الفنية للفريق للموسم الجديد 2019-2020.

ووقع ميلوسيفيتش على عقود تدريب الجونة صباح الثلاثاء، حسبما ذكر النادي في بيان.

وحضر التوقيع على العقود كل من نادر شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة Eleven11 المسؤولة عن إدارة نادي الجونة، وحسام غالي مدير الكرة.

كما تعاقد نادي الجونة مع الصربي ڤلادان پيروسيڤيتش، مساعدًا لنيبوشا ميلوسيفيتش ضمن الجهاز الفني الجديد.

وكان النادي قد وقع عقدا جديدا مع حسام غالي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق الذي يشغل به حاليا منصب مدير الكرة.

وانضم حسام غالي لصفوف الجونة ليشغل منصب مدير الكرة في النادي خلال الموسم الماضي.

وبذلك يستمر حسام غالي لنهاية موسم 2019/2020 مديرا للكرة مع الجونة.

وضمن نادي الجونة البقاء في الدوري المصري ويحتل حاليا المركز الـ15 برصيد 37 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة ضد الزمالك تُلعب عقب نهاية بطولة أمم إفريقيا.

حسام غالي اعتزل كرة القدم بنهاية موسم 2017/2018 بعد مسيرة رائعة مع الأهلي ومنتخب مصر والعديد من الأندية الأوروبية أبرزها فينورد الهولندي وتوتنام الإنجليزي.

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