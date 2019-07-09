كلوب: شاكيري سيغيب لفترة ليست قصيرة

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 - 12:20

كتب : FilGoal

محمد صلاح - شاكيري - ليفربول - كارديف

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن لاعبه جيردان شاكيري سيغيب عن الملاعب لفترة ليست قصيرة بسبب الإصابة.

شيردان شاكيري

النادي : ليفربول

ليفربول

عاد اللاعب السويسري إلى ميلوود يوم الاثنين بعد العطلة الصيفية وقام الفريق الطبي التابع للنادي بتقييم حالته الصحية، حسب موقع ليفربول الرسمي.

وذلك بعد أن عانى من المشكلة خلال مواجهة سويسرا في دوري الأمم الأوروبية ضد إنجلترا في 9 يونيو.

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وقال كلوب لموقع ناديه "لا يزال شاكيري مصابًا وسيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يعود مجددًا".

وأضاف "لديه إصابة في عضلة السمانة، لذلك لن يشارك لفترة من الوقت".

من المنتظر أن يلتقي ليفربول وديا في الشهر الجاري مع كل من بوروسيا دورتموند وإشبيلية وسبورتينج لشبونة، إذ تبدأ المباريات يوم 20 يوليو.

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جيردان شاكيري ليفربول يورجن كلوب

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