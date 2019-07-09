يوسف البلايلي: خروج مصر والمغرب كان حافزا لنا

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 - 11:51

كتب : FilGoal

الجزائر - غينيا - بونجاح - البلايلي

استفاد منتخب الجزائر في مشواره بكأس الأمم الإفريقية بعد خروج مصر والمغرب من منافسات دور الـ16 للبطولة.

وتأهل الجزائر لدور الثمانية بفوزه على غينيا بثلاثية، بينما خسر منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا 0-1، وودع المغاربة المونديال القاري بركلات الترجيح ضد بنين.

وفي هذا الصدد قال يوسف البلايلي مهاجم الجزائر "لم نكن نحب خروج مصر وكذلك المغرب، إلا أنه كان حافزا لنا لتفادي أية مفاجآت".

وتابع البلايلي عبر قناة إم بي سي مصر "لقد شاهدنا مباراتي مصر والمغرب وأتمنى التوفيق لهما في الفترة القادمة".

وأتم مهاجم الترجي التونسي تصريحاته "تسجيل هدفين في كأس الأمم إنجاز كبير، وأعد الجماهير بالذهاب بعيدا والفوز باللقب".

ويلعب منتخب الجزائر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.

الجزائر أصبح المنتخب صاحب أقوى هجوم في البطولة حتى الآن برصيد 9 أهداف، كذلك هم أصحاب أقوى دفاع ولم تهتز شباكهم ولا مرة.

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