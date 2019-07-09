البدري: الزمالك لم يطلب إيريك تراوري.. والجزائر الأقرب لكأس الأمم

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 - 11:45

كتب : FilGoal

إيريك تراوري - الأهلي - بيراميدز

قال حسام البدري مدير إدارة الكرة بنادي بيراميدز إن مسؤولي الفريق لم يحسموا أمر اللاعب إيريك تراوري في سوق الانتقالات الصيفية.

وصرح البدري عبر قناة نايل سبورت "لم نتلق عرضا من الزمالك لضم إيريك تراوري، إنها مجرد اجتهادات بشأنه بالإضافة إلى لاعبين آخرين مثل عبد الله السعيد ومحمد مجدي (قفشة)".

وأكد "لا يوجد أي قرار رسمي من إدارة بيراميدز بشأن أي لاعب".

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في سياق آخر تطرق حسام البدري للحديث عن كأس الأمم الإفريقية، قائلا "كرة القدم بلا ثوابت ومن يقول غير ذلك سيكون مخطئا بدرجة كبيرة، لقد تكلفت المنتخبات الكبيرة الكثير لاعتمادها على الاسم والتاريخ ورأينا مفاجآت من الصغار".

وتابع "منتخب الجزائر الأقرب بشكل كبير جدا ولكن الكرة بلا ثوابت، فهو يتبقى أمامه 3 مباريات للحصول على اللقب، والذي لن يتحقق بسهولة".

وأتم حسام البدري "الجزائر فريق متكامل وعامر بالنجوم ويتضح عليه علامات البطولة، ونجومه يتسمون بالتركيز والشراسة في الفنيات والالتحامات والروح والرغبة في الفوز، إنها مؤشرات البطولة التي تتوافر في الجزائر بدرجة كبيرة".

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إيريك تراوري بيراميدز الزمالك الجزائر

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