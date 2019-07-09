وزير الرياضة المغربي: زياش لم يرد على 23 مكالمة ويُفكر في الاعتزال.. ورد ناري من اللاعب

كشف رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة تفكير النجم المغربي حكيم زياش باعتزال اللعب دوليا، وذلك بعد خروج منتخب المغرب من أمم إفريقيا 2019.

منتخب المغرب ودع أمم إفريقيا 2019 من دور الـ 16 بخسارة غير متوقعة على الإطلاق أمام منتخب بنين.

حكيم زياش أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 90 من عمر المباراة، وأهدر فرصة محققة كادت تكتب وصول المغرب لربع النهائي.

وفي أول رد فعل رسمي على نتائج المغرب، تحدث وزير الشباب والرياضة عن "سوء الحظ" الذي تسبب في خروج المغرب إلى جانب تفكير زياش في الاعتزال.

وقال الوزير: "زياش لم يرد على 23 مكالمة هاتفية. هو يفكر في عدم الاستمرار مع المنتخب المغربي في هذه الظروف".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة (هسبورت المغربية) "زياش من أفضل اللاعبين في العالم، وأدى دورا مهما في أمم إفريقيا ولكن ارتفاع درجة الحرارة أثر عليه وأضاع ركلة جزاء مثلما أضاعها عمالقة كرة القدم".

وواصل "منذ انطلاق البطولة والأسود - منتخب المغرب - يتعرضون لانتقادات شديدة وتعليقات ساخرة وهذا الوضع أثر على نفسية اللاعبين".

وتابع "ما تعرض له المنتخب من انتقادات لاذعة غير منصف على الإطلاق. لأول مرة نجحنا في عبور المجموعات بثلاثة انتصارات وتلك هي كرة القدم، مكسب وخسارة".

زياش من جانبه رد بطريقة نارية على وزير الرياضة عبر حسابه الشخصي على (انستجرام) قبل أن يحذف المنشور لاحقا.

وكتب زياش: "في تلك الأيام إذا لم يجدوا أي قصص، فأنهم يختلقون واحدة".

بعدها نشر زياش صورة لوزير الرياضة وكتب عليها "في المرة القادمة إذا أردت الظهور بأمر ما، فليكن أمرا صحيحا وليس مجرد أكاذيب".

قبل أن يمسح زياش المنشورين بعد ذلك من حسابه الموثق على (انستجرام).

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