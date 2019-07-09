وزير الرياضة المغربي: زياش لم يرد على 23 مكالمة ويُفكر في الاعتزال.. ورد ناري من اللاعب

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 - 01:56

كتب : FilGoal

حكيم زياش - المغرب - بنين

كشف رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة تفكير النجم المغربي حكيم زياش باعتزال اللعب دوليا، وذلك بعد خروج منتخب المغرب من أمم إفريقيا 2019.

منتخب المغرب ودع أمم إفريقيا 2019 من دور الـ 16 بخسارة غير متوقعة على الإطلاق أمام منتخب بنين.

حكيم زياش أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 90 من عمر المباراة، وأهدر فرصة محققة كادت تكتب وصول المغرب لربع النهائي.

أخبار متعلقة

السناجب تغتال حلم زياش ورفاقه.. بنين التاريخ تقرير هولندي: زياش مطلوب من ثنائي إيطاليا.. وأياكس حدد سعره أياكس: زياش سيرحل حكايات في رمضان – حكيم زياش.. "أنا من يختار طريقي"

وفي أول رد فعل رسمي على نتائج المغرب، تحدث وزير الشباب والرياضة عن "سوء الحظ" الذي تسبب في خروج المغرب إلى جانب تفكير زياش في الاعتزال.

وقال الوزير: "زياش لم يرد على 23 مكالمة هاتفية. هو يفكر في عدم الاستمرار مع المنتخب المغربي في هذه الظروف".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة (هسبورت المغربية) "زياش من أفضل اللاعبين في العالم، وأدى دورا مهما في أمم إفريقيا ولكن ارتفاع درجة الحرارة أثر عليه وأضاع ركلة جزاء مثلما أضاعها عمالقة كرة القدم".

وواصل "منذ انطلاق البطولة والأسود - منتخب المغرب - يتعرضون لانتقادات شديدة وتعليقات ساخرة وهذا الوضع أثر على نفسية اللاعبين".

وتابع "ما تعرض له المنتخب من انتقادات لاذعة غير منصف على الإطلاق. لأول مرة نجحنا في عبور المجموعات بثلاثة انتصارات وتلك هي كرة القدم، مكسب وخسارة".

زياش من جانبه رد بطريقة نارية على وزير الرياضة عبر حسابه الشخصي على (انستجرام) قبل أن يحذف المنشور لاحقا.

وكتب زياش: "في تلك الأيام إذا لم يجدوا أي قصص، فأنهم يختلقون واحدة".

بعدها نشر زياش صورة لوزير الرياضة وكتب عليها "في المرة القادمة إذا أردت الظهور بأمر ما، فليكن أمرا صحيحا وليس مجرد أكاذيب".

قبل أن يمسح زياش المنشورين بعد ذلك من حسابه الموثق على (انستجرام).

اقرأ أيضا:

كيف تخافون وعندكم ساسي؟ تونس إلى ربع النهائي

تعرف على مواجهات ربع نهائى أمم إفريقيا وموعد المباريات

مدرب تونس: الفوز حاليا أهم من الأداء رأينا ما حدث لمصر والمغرب

رئيس المقاولون لـ في الجول: لا عروض رسمية من الأهلي حتى الآن لضم طاهر

مصر 2019 حكيم زياش المغرب

نرشح لكم

أخر الأخبار

عكاظ السعودية: أهلي جدة سيعلن عن التوقيع مع حجازي خلال ساعات 57 دقيقة | المحترفون
وزير الرياضة المغربي: زياش لم يرد على 23 مكالمة ويُفكر في الاعتزال.. ورد ناري من اللاعب ساعة | مصر 2019
بي إس جي: يمكن لـ نيمار الرحيل لو وصل عرض مناسب.. وهذا سبب تغيبه الذي لم نقبله ساعة | أوروبا
عدسة في الجول - ساسي يضيء استاد الإسماعيلية ويقود تونس إلى ربع النهائي ساعة | مصر 2019
الأهلي يبدأ ودياته في إسبانيا بالفوز 9-0 على أكاديمية سوكر سمارت ساعة | الدوري المصري
مدرب غانا: الكرة وقفت بجوار من لا يستحق.. على الحكم مشاهدة اللقاء مرة أخرى ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أول تعليق من محمد صلاح بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا 2 رسميا – الأهلي يتعاقد مع أليو ديانج لمدة 5 سنوات 3 من يواجه منتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا؟ 4 في الجول يكشف – سير المفاوضات بين الإسماعيلي والزمالك.. طلب الدراويش الأول وخطة الأبيض

قد ينال إعجابك