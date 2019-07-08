مدرب مالي: فرصة واحدة فقط تسببت في خسارتنا أمام كوت ديفوار

الإثنين، 08 يوليه 2019 - 20:52

كتب : عاطف شادي

مامادو باجايوكو - كوت ديفوار - مالي - الصورة من كاف

يرى محمد مجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي أن فريقه قدم أداء جيد رغم خسارته أمام كوت ديفوار وخروجه من بطولة أمم إفريقيا مصر 2019.

وودع منتخب مالي بطولة الأمم الإفريقية بالخسارة أمام كوت ديفوار بهدف دون رد في دور الـ16 للبطولة.

وقال مجاسوبا عقب المباراة للصحفيين: "أبارك لمنتخب كوت ديفوار وهذه هي كرة القدم، سيطرنا على المباراة بالكامل وخلقنا العديد من الفرص ولم نستغلها ولم نسخل أي أهداف".

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وأوضح" لذلك كان علينا تحمل ذلك بهدف في شباكنا من كرة مرتدة وحيدة لكوت ديفوار".

وأكمل "لا ألوم على اللاعبين بعد الخسارة، وعوامل التفوق التاريخي تصب في مصلحة كوت ديفوار وتركيز الإعلام على هذه الأمور كان له تأثيرا على لاعبينا".

وأتم تصريحاته "من البداية حضرنا جيدا للبطولة ونجحنا في تكوين فريقا جيدا وقدمنا مستوى رائع في المجموعات، وفي النهاية أصبنا للأسف بخيبة أمل، وكان من الشرف لي قيادة منتخب بلادي".

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