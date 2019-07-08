رغم الخسارة.. ماريجا رجل مباراة كوت ديفوار ومالي

الإثنين، 08 يوليه 2019 - 20:01

كتب : عاطف شادي

موسى ماريجا - كوت ديفوار - مالي

وقع الاختيار على موسى ماريجا مهاجم منتخب مالي ليكون رجل مباراة منتخب بلاده ضد كوت ديفوار في أمم إفريقيا.

وفازت كوت ديفوار على مالي بهدف دون رد على ملعب السويس في ثمن نهائي أمم إفريقيا، لتودع النسور البطولة وتتأهل الأفيال إلى ربع النهائي.

واختارت اللجنة الفنية للبطولة ماريجا أفضل لاعب في المباراة بعدما شكل خطورة على مرمى كوت ديفوار طوال دقائق المباراة.

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وقال ماريجا عقب اللقاء: "كنا المنتخب الأفضل ولا نستحق الخسارة وكان بإمكاننا أن نسجل العديد من الأهداف ولكن أضاعنا الكثير من الفرص".

وأضاف "خسرنا بهدف من كرة مرتدة كلفتنا المباراة".

وتابع "لدينا طموح كبير فيما هو قادم من التحديات وأن نصل بمنتخب بلادنا إلى أفضل المنافسات القارية والعالمية".

وأتم "نمتلك جيلا مميزا من اللاعبين ونستطيع تعويض الإخفاق في بطولة أمم إفريقيا".

وتلعب كوت ديفوار مع الجزائر في ربع نهائي أمم إفريقيا 11 يوليو المقبل على ملعب السويس.

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