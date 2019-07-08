ثنائي الاتحاد المحترف ينضم لمعسكر الإعداد بعد العودة من الإعارة

الإثنين، 08 يوليه 2019 - 19:42

كتب : هاني العوضي

إيمانويل بناهيني

استدعى نادي الاتحاد السكندري، الثنائي إيمانويل بناهيني، وويلسون، للانضمام إلى فترة الاعداد الصيفية استعدادا للموسم المقبل.

طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد طلب انضمام الثنائي لفترة الإعداد، بعد أن انتهت إعارته للشعلة السعودي.

يوسف يرغب في الوقوف على المستويين الفني والبدني للاعبين، وتحديد موقفهما مع زعيم الثغر بالموسم الجديد.

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ومن المقرر أن يتم تجمع الفريق الأول استعدادا لفترة الإعداد يوم 13 يوليو الجاري، على أن ينخرط الفريق في المعسكر بداية من 20 يوليو حتى 10 أغسطس.

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