الزمالك يتعادل مع أنورثوسيس في ثاني مباريات معسكر قبرص

تعادل فريق الزمالك في ثاني مباريات معسكر الإعداد للموسم الجديد أمام فريق أنورثوسيس فاماجوستا القبرصي بثلاثة أهداف لكل فريق.

وخاض الزمالك ثاني مبارياته الودية في المعسكر المقام في قبرص، بعدما خسر قبل أيام أمام فريق إيل ليماسوس بنتيجة 3-1.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل يتكون من:

المرمى: عماد السيد.

الدفاع: حمدي النقاز – محمد عبد الغني – محمود الشحات – عبد الله جمعة.

الوسط: محمود عبد العزيز – يوسف حسن – محمد عنتر – أحمد مدبولي – أيمن حفني.

الهجوم: عمر السعيد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق القبرصي بهدفين دون رد.

في الشوط الثاني دفع خالد جلال المدير الفني للزمالك بكل من عمر صلاح وحازم إمام ومحمد عبد السلام ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما، كما شارك أيضا أحمد سيد "زيزو" وحميد أحداد.

وسجل الفريق القبرصي الهدف الثالث قبل أن يبدأ الزمالك في هز الشباك عن طريق أوباما في المرة الأولى ثم حميد أحداد، وأخيرا سجل محمد إبراهيم الهدف الثالث للأبيض في الدقائق الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء.

ويلعب الزمالك مباراتين وديتين أيضا خلال المعسكر الذي يخوضه الأبيض استعدادا لاستئناف الدوري عقب نهاية بطولة أمم إفريقيا.

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