بعد 3 هزائم.. رسميا – أمونيكي يرحل عن تدريب تنزانيا

أعلن الاتحاد التنزاني لكرة القدم، عن فسخ التعاقد مع إيمانويل أمونيكي مدرب المنتخب بالتراضي بين الطرفين.

الاتحاد التنزاني ذكر عبر موقعه الرسمي أنه سيحدد وقت لاحق لإعلان اسم المدرب الجديد الذي سيقود تنزانيا في كأس الأمم الإفريقية للمحليين العام المقبل.

أمونيكي (48 عاما) بطل إفريقيا كلاعب عام 1994 رفقة بلاده نيجيريا، حضر لتدريب تنزانيا في 2018، وقادها للتأهل إلى كأس الأمم الإفريقية بعد غياب 39 عاما.

المشاركة الثانية لـ تنزانيا في أمم إفريقيا جاءت مخيبة، فخسروا أمام السنغال 0-2، ثم كينيا 2-3، ثم الجزائر 0-3، وكان أول منتخب يودع البطولة من الجولة الثانية.

ليكون أمونيكي ثالث مدرب يرحل عن منتخب بلاده بعد المشاركة في أمم إفريقيا 2019، بعد سياستيان ديسابر الذي ترك أوغندا وتحوّل لتدريب بيراميدز، وخافيير أجيري مدرب منتخب مصر المقال.

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