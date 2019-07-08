التشكيل - خطة هجومية لمواجهة تونس.. تواصل الاعتماد على الشقيقين آيو

أعلن جيمس كويسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا، عن تشكيلته لمواجهة تونس في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019.

غانا تواجه تونس مساء اليوم الإثنين على استاد الإسماعيلية، لحجز المقعد الأخير في ربع النهائي.

وشهدت تشكيلة النجوم السوداء عودة نوهو قاسم لقلب الدفاع بعد انتهاء إيقافه، كما يبدأ أفري أكوا من البداية بعد تألقه عقب دخوله بديلا في المباراة الماضية أمام غينيا بيساو.

ويتواصل ظهور الشقيقين: أندري، وجوردان آيو في خط الهجوم، مع بقاء القائد العام أسامواه جيان على مقاعد البدلاء، رفقة كوادو أسامواه.

غانا تصدرت المجموعة السادسة بـ5 نقاط بعد تعادلين مع بنين والكاميرون، وفوز على غينيا بيساو.

تشكيل غانا:

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري

الدفاع: أندي يادوم – جون بوي – نوهو قاسم – بابا رحمن

الوسط: توماس بارتي – مبارك واكاسو – أفري أكوا – صامويل أوسو

الهجوم: أندري آيو – جوردان آيو

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