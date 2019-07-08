تياجو سيلفا يرد على ميسي: تذكّر ريمونتادا باريس والتحكيم السخيف.. تتنصل من الهزيمة

رد تياجو سيلفا لاعب منتخب البرازيل، على ليونيل ميسي قائد الأرجنتين، بعد أن ادعى الأخير أن كوبا أمريكا 2019 مجهزة للمنتخب صاحب الأرض.

وصرّح سيلفا عقب الفوز باللقب على حساب بيرو: "من الصعب التعليق على تصريحات ميسي، أحيانا عندما تتلقى هزيمة تحاول أن تتنصل من مسؤوليتك وتلقي باللوم على الآخرين".

وأضاف قائد باريس سان جيرمان: "صحيح أنه لم يقل ذلك حقدًا علينا، ولكنه قالها على أي حال وهذا أمر محزن".

وأتم سيلفا: "عندما فاز برشلونة 6-1 على باريس سان جيرمان بمستوى تحكيمي سخيف، لم يخرج أي لاعب للحديث عن محاباة برشلونة، عليه أن يحترم التاريخ، نحن لا نملك 5 نجوم على قميصنا هباءً، لم نسرقها".

وكانت البرازيل قد أطاحت بغريمتها الأرجنتين من نصف النهائي وانتصرت عليها 2-0.

لاحقا فازت الأرجنتين 2-1 على تشيلي وحصدت المركز الثالث، مباراة تلقى فيها ميسي بطاقة حمراء مباشرة، وخرج بعدها ليفتح النار على البرازيل واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

وصرّح ميسي: "لم يتوجب علينا أن نكون جزءا من هذا الفساد، عانينا من انعدام الاحترام خلال كوبا أمريكا".

وأضاف خلال تصريحاته للصحفيين: "كنا أفضل بكثير وحرمونا من التأهل إلى النهائي، هذا فساد، الحكام والبقية حرموا الناس من الاستمتاع بكرة القدم".

وواصل قائد راقصي التانجو: "ربما تلقيت بطاقة حمراء بسبب ما قلته بعد المباراة الماضية، الأمر الأهم أن الأرجنتين أنهت البطولة بشكل جيد".

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