بلماضي: مستوى الجزائر مستقر.. وهذا أمر يرضيني

الإثنين، 08 يوليه 2019 - 00:06

كتب : عاطف شادي

الجزائر - غينيا - جمال بلماضي

أكد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر أن فريقه يلعب من أجل إدخال السعادة على الشعب الجزائري الذي يعشق كرة القدم.

منتخب الجزائر تأهل لدور الثمانية بعدما سحق غينيا بثلاثية دون رد في دور الـ16 بأقدام البلايلي ورياض محرز وآدم وناس.(طالع التفاصيل)

وقال بلماضي عقب المباراة: "نعرف جيدا أن الجماهير في الجزائر تعشق كرة القدم وتمتلك شغفا كبيرا بها، لذلك واجبنا هو إدخال بعض السعادة عليهم عندما نحقق الفوز".

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وأضاف "نحاول أن نثبت أن مستوانا مستقر ويتحسن من مباراة إلى أخرى، لا نقبل أهدافا ونسجل في المنافسين، ولا أتذكر أي فرصة لغينيا خلال المواجهة".

وشدد بلماضي "هذا ما نبحث عنه والذي يجعلني راضيا عن الأداء".

وأكمل "المنتخب يضم مجموعة رائعة من اللاعبين المميزين والبدلاء على نفس مستوى الأساسيين وسنحاول أيضا حل بعض المشاكل الصغيرة التي ظهرت في الملعب".

وأتم تصريحاته "غدا سأذهب إلى السويس لمشاهدة مباراة مالي وكوت ديفوار لأننا سنواجه الفائز منهم في ربع النهائي".

ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة الفائز من مالي وكوت ديفوار في دور الثمانية.

الجزائر أصبح المنتخب صاحب أقوى هجوم في البطولة حتى الآن برصيد 9 أهداف، كذلك هم أصحاب أقوى دفاع ولم تهتز شباكهم ولا مرة.

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