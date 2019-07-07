مدرب غينيا: لم نكن في كامل تركيزنا ضد الجزائر

الأحد، 07 يوليه 2019 - 23:56

كتب : عاطف شادي

الجزائر - مدرب غينيا

يرى بول بوت المدير الفني لمنتخب غينيا أن عناصر فريقه لم تكن في كامل تركيزها ضد الجزائر وهو ما كلفهم الخروج من بطولة أمم إفريقيا.

وفازت الجزائر على غينيا بثلاثية دون رد على ملعب الدفاع الجوي في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2019. (طالع التفاصيل)

وقال بوت عقب نهاية اللقاء: "في الشوط الثاني ارتكبنا العديد من الأخطاء لكن الجزائر قدمت مباراة كبيرة واستحقت الفوز".

أخبار متعلقة

يا رياض يا رياض يا رياض.. محرز أفضل لاعب في اكتساح الجزائر لـ غينيا 1 2 3.. مزيكا الجزائر

وأكمل "أعتقد أن فريقي كان يعلم أن المواجهة ستكون صعبة ومعقدة، الجزائر اعتمدت على التسجيل وحاولنا أن نسجل لكن لم نكن في وضع جيد".

وأتم "من بضعة أشهر كنت بصدد منتخب قوي، وانتقلنا من المرحلة الأولى وقمنا بتحسين بعض الأمور كما تميزت عناصر الفريق بالتفاني".

وكانت غينيا قد تأهلت إلى دور الـ16 ضمن أفضل 4 منتخبات حصدت المركز الثالث بعدما حصلت على المركز الثالث في المجموعة الثانية.

وتواجه الجزائر الفائز من مالي وكوت ديفوار في الدور ربع النهائي على ملعب السويس يوم 11 يوليو المقبل.

اقرأ أيضا

نافس من أجل بلايستيشن 4 بالتألق في فانتازي في الجول

توقع طريق البطولة واربح بلايستيشن 4 وهواتف سامسونج

أسطورة مدغشقر

حوار في الجول – مساعد أجيري: أزمة وردة لم تؤثر على منتخب مصر.. وأبو ريدة لا يستحق ما يحدث له

لهيطة لـ في الجول: صلاح لم يغادر معسكر مصر لمقابلة راموس

ترشيحات زوار FilGoal.com لخلافة أبو ريدة في اتحاد الكرة

مصر 2019

نرشح لكم

أخر الأخبار

تعرف على مواعيد مباريات اليوم 8-7-2019 والقنوات الناقلة.. موقعتان ناريتان ساعة | مصر 2019
رسميا – بناء على ترشيح ميدو.. المقاصة يضم لاعب وسط أوغندا ساعة | مصر 2019
علي غزال: اعتذر لكل من ساند منتخب مصر.. لم نكن على قدر المسؤولية ساعة | مصر 2019
سيطرة برازيلية على الجوائز الفردية في كوبا أمريكا ساعة | أمريكا
رايولا يُعلنها: دي ليخت اتفق مع يوفنتوس ساعة | أوروبا
حسن شحاتة: هناك لاعبين في المنتخب أقوى من اتحاد الكرة 2 ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسميا – الأهلي يتعاقد مع أليو ديانج لمدة 5 سنوات 2 من يواجه منتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا؟ 3 في الجول يكشف – سير المفاوضات بين الإسماعيلي والزمالك.. طلب الدراويش الأول وخطة الأبيض 4 أليو ديانج.. تخلى عن "الحلم الأوروبي" لأجل الأهلي

قد ينال إعجابك