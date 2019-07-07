مدرب غينيا: لم نكن في كامل تركيزنا ضد الجزائر

يرى بول بوت المدير الفني لمنتخب غينيا أن عناصر فريقه لم تكن في كامل تركيزها ضد الجزائر وهو ما كلفهم الخروج من بطولة أمم إفريقيا.

وفازت الجزائر على غينيا بثلاثية دون رد على ملعب الدفاع الجوي في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2019. (طالع التفاصيل)

وقال بوت عقب نهاية اللقاء: "في الشوط الثاني ارتكبنا العديد من الأخطاء لكن الجزائر قدمت مباراة كبيرة واستحقت الفوز".

وأكمل "أعتقد أن فريقي كان يعلم أن المواجهة ستكون صعبة ومعقدة، الجزائر اعتمدت على التسجيل وحاولنا أن نسجل لكن لم نكن في وضع جيد".

وأتم "من بضعة أشهر كنت بصدد منتخب قوي، وانتقلنا من المرحلة الأولى وقمنا بتحسين بعض الأمور كما تميزت عناصر الفريق بالتفاني".

وكانت غينيا قد تأهلت إلى دور الـ16 ضمن أفضل 4 منتخبات حصدت المركز الثالث بعدما حصلت على المركز الثالث في المجموعة الثانية.

وتواجه الجزائر الفائز من مالي وكوت ديفوار في الدور ربع النهائي على ملعب السويس يوم 11 يوليو المقبل.























































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