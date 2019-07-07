بونجاح: لعبنا لتجنب المفاجآت التي حدثت للمغرب ومصر

الأحد، 07 يوليه 2019 - 23:48

كتب : عاطف شادي

الجزائر - غينيا - بغداد بونجاح

وجه بغداد بونجاح مهاجم الجزائر التهنئة والشكر لجماهير بلاده بعد الفوز على غينيا والتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا مصر 2019.

منتخب الجزائر تأهل لدور الثمانية بعدما سحق غينيا بثلاثية دون رد في دور الـ16 بأقدام البلايلي ورياض محرز وآدم وناس.(طالع التفاصيل)

وقال بونجاح عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "نبارك للشعب الجزائري والجماهير التي تدعمنا من قبل انطلاق البطولة وحتى الآن، وأي فوز نهديه لهم بالتأكيد".

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وأضاف "قدمنا أداء قوي أمام غينيا من أجل تحقيق الفوز لإسعاد الجماهير".

وأكمل "شاهدنا جميعا مفاجآت البطولة بخروج المغرب ومصر، ولذلك حرصنا على تجنبها أمام غينيا ولعبنا بقوة وعزيمة ونفذنا تعليمات المدرب ونجحنا في استغلال الفرص التي أتيحت لنا".

وأتم تصريحاته "الجميع يجتهد في المنتخب سواء الجهاز الفني أو اللاعبين لإسعاد الجماهير".

ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة الفائز من مالي وكوت ديفوار في دور الثمانية.

الجزائر أصبح المنتخب صاحب أقوى هجوم في البطولة حتى الآن برصيد 9 أهداف، كذلك هم أصحاب أقوى دفاع ولم تهتز شباكهم ولا مرة.

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