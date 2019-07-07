مران الأهلي – تدريب من لاسارتي على المرتدات والعرضيات.. ومهام خاصة لحراس المرمى

الأحد، 07 يوليه 2019 - 22:00

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

الأهلي في معسكر إسبانيا

الاستعداد لعودة الدوري المصري لا يزال متواصل من قبل الأهلي وذلك بمعسكره الخارجي في مدينة أليكانتي الإسبانية.

وخاض الأهلي حصة تدريبية ثانية اليوم الأحد بعدما قرر مارتين لاسارتي خوض المران على فترتين في المعسكر الإعدادي، قبل خوض أولى مواجهاته الودية حيث سيواجه سوكر سمارت غدا الاثنين.

وخصص أليخاندرو مخطط أحمال الفريق فقرة بدنية قوية للاعبين واستمرت لمدة 45 دقيقة شهدت التدرب على قوة التحمل والتوازن واختبار سرعات، ويأتي قرار رفع الحمل التدريبي للاعبين بأمر الجهاز الفني.

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بعدها قام لاسارتي بالقيام بحصة تدريبية خاصة بالجمل التكتيكية والأمور الفنية.

وشهدت الفقرة قيام لاسارتي بتدريب اللاعبين على تنفيذ الهجمات المرتدة والتدريب على الاختراق من جانبي الملعب مع إرسال الكرات العرضية.

كما انفرد طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالثلاثي: علي لطفي وأحمد طارق ورمضان مصطفى وكثف من الجرعة التدريبية بالتصدي للضربات الثابتة من مسافات متنوعة.

بينما واصل الثنائي محمود وحيد ومصطفى شوبير القيام بالتدريبات التأهيلية والعلاج الطبيعي للعودة للمشاركة في مران الفريق بشكل طبيعي.

ويتبقى للأهلي مواجهتي المقاولون العرب والزمالك في الدوري.

ويتصدر الأهلي الدوري برصيد 74 نقطة.

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