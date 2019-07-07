رسميا – الجزيرة الإماراتي يستعير كينو من بيراميدز

الأحد، 07 يوليه 2019 - 21:53

كتب : FilGoal

كينو - الجزيرة

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي بشكل رسمي تعاقده مع البرازيلي كينو من صفوف نادي بيراميدز على سبيل الإعارة.

ولم يكشف النادي مدة استعارة كينو من بيراميدز، ومقابل الصفقة.

وتحدث محمد سيف السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضة عن صفقة كينو قائلا: " أشكر سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز وإدارة النادي المصري الشقيق على تسهيل انتقال كينو للجزيرة على سبيل الإعارة".

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وأضاف في تصريحاته التي أبرزها الموقع الرسمي لنادي الجزيرة "تعامل احترافي وروح طيبة أظهروها في بيراميدز تجاه الشركة – الجزيرة – خلال جميع مراحل التفاوض مع اللاعب".

وواصل "نتطلع برغبة صادقة وكبيرة لمزيد من التعاون الرياضي والتسويقي والإداري وتبادل الخبرات مع بيراميدز في المستقبل القريب".

وتابع " كينو يتمتع بقدرات فنية كبيرة ونال إشادات فنية واسعة بسبب ما قدمه من مستويات كبيرة مع بيراميدز في الدوري المصري، ونحن سعداء بانضمامه لـ فخر ابوظبي وواثقون أنه سيحصل على الدعم والمساندة من زملائه في اللاعبين".

وعلى الجانب ذاته تحدث كينو قائلا: "أتطلع بحماس كبير لتجربتي الجديدة مع الجزيرة. أشعر بالسعادة بانضمامي لهذا النادي الكبير الذي يتمتع بمعة طيبة لأنه ظل وجهة مفضلة لأشهر اللاعبين العالميين وفي مقدمتهم ريكاردو أوليفيرا والأسطورة الإفريقية جورج وريا".

وأكمل حديثه قائلا: "لدي فكرة جيدة عن الجزيرة وأعرف أنه فريق يلتزم بتقديم كرة قدم هجومية وممتعة وهذا الأسلوب الكروي يناسبني ويساعدني على تقديم أفضل ما لدي من إمكانيات فردية وجماعية".

وأتم "أتطلع للانسجام سريعا مع زملائي الجدد لمساعدة الفريق والنادي على تحقيق الأهداف المحددة بداية من الموسم المقبل".

كينو البالغ من العمر 29 عاما انضم لصفوف بيراميدز بداية الموسم الماضي ولعب 33 مباراة سجل خلالهم 10 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.

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