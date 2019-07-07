مدرب الكونغو عقب الخروج: افتقدنا للتركيز ضد مدغشقر.. والتحكيم وقف ضدنا

الأحد، 07 يوليه 2019 - 21:35

كتب : هاني العوضي

فلوران إيبينيجي - الكونغو الديمقراطية

يرى فلوران إيبينجي المدير الفني للكونغو الديمقراطية أن عناصر منتخبه افتقدت للتركيز خلال مواجهة مدغشقر في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2019.

وودعت الكونغو الديمقراطية بطولة أمم إفريقيا بعد الخسارة من مدغشقر 4-2 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 2-2.

وقال إيبينجي عقب المباراة: "افتقدنا أهم شيء في المباراة وهو التركيز".

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وتابع "أهداف مدغشقر هزت صفوفنا، ولكن تكن هناك إرادة من لاعبي منتخبنا لتسجيل الأهداف".

وأضاف "قمت بالتعديد من التغييرات في الوقت الأصلي والإضافي، والتحكيم أجبرني على تغيير مولومبو خوفا من طرده لحصوله على بطاقة صفراء".

واستمر متحدثا عن التحكيم "لقد قمت بتحية الحكم لكني لم أقل أي شيء. لكن التحكيم أعاقنا بعض الشيء".

وعن الخسارة بركلات الترجيح، قال: "لقد تدربنا عليها لكن لابد من وجود فائز وخاسر".

وأتم "شاركنا في 2015 و2017 و2019 وكانت مشاركات جيدة".

وكانت الكونغو الديمقراطية قد تأهلت لدور الـ16 بعدما احتلت المركز الثالث في المجموعة الأولى.

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