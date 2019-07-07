مدرب مدغشقر: سيطرت على مباراة الكونغو بتغييراتي

أبدى المدرب نيكولا ديبوي سعادته بتأهل مدغشقر إلى ربع النهائي على حساب الكونغو الديمقراطية في الدور ثمن النهائي لأمم إفريقيا 2019.

وفازت مدغشقر على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2.

وقال ديبوي عقب اللقاء: "أتقدم بالتهنئة للجميع، لقد تعادلوا في الدقيقة الأخيرة وكان الأمر كفيل بأن يقتل معنوياتنا، لكني استطعت أن أُسيطر على المباراة بالتغييرات".

وأضاف "أرى أننا قدمنا مباراة أقل من مباراة نيجيريا، غياب ماركو أعاقنا بعض الشيء والأمر لم يكن أفضل ما يكون".

وتابع "أحيانا يرتكب اللاعبون الأخطاء. التحدي المقبل هو المحافظة على المستوى".

وعبر عن سعادته بحضور رئيس مدغشقر لمباراة "أشعر بالفحر لوجود الرئيس في الدرجات، وسعدت للغاية بالتواصل مع المسؤولين".

وأتم "سنغادر غدا للقاهرة، والآن علينا الاسترخاء وتنظيم الصفوف ثم نرى إمكانيات الخصم الذي سنلعب ضده".

وتلعب مدغشقر ضد الفائز من مواجهة غانا وتونس يوم 11 يوليو المقبل على ستاد السلام في الدور ربع النهائي.











































































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