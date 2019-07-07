تشكيل نهائي كوبا أمريكا - البرازيل بثنائي الدمار الهجومي وجيريرو لكتابة تاريخ بيرو

دفع تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، وريكاردو جاريكا المدير الفني لمنتخب بيرو، بالتشكيلتين الاعتياديتين في نهائي كوبا أمريكا 2019.

البرازيل تستقبل بيرو على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، بنهائي كوبا أمريكا.

وواصل تيتي اعتماده على الثنائي الهجومي روبيرتو فيرمينو جابرييل جيسوس، ودفع بنفسه تشكيلته التي قهرت الأرجنتين 2-0 في نصف النهائي.

بينما يقود باولو جيريرو هجوم بيرو، ويعاونه كريستيان كويفا وأندري كاريّو.

البرازيل تمتلك 8 ألقاب في رصيدها، بينما توجت بيرو مرتين فقط.

تشكيل البرازيل:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: دانييل ألفيش – ماركينيوس – تياجو سيلفا – أليكس ساندرو

الوسط: كاسيميرو – أرتور – فيليبي كوتينيو

الهجوم: إيفرتون – روبيرتو فيرمينو – جابرييل جيسوس

تشكيل بيرو:

حراسة المرمى: بيدرو جايّسي

الدفاع: لويس أدفينكولا – كارلوس زامبرانو – لويس أبرام – ميكيل تراوكو

الوسط: ريناتو تابيا – يوشيمار يوتون – أندري كاريّو – كريستيان كويفا – إديسون فلوريس

الهجوم: باولو جيريرو

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