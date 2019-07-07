تشكيل نهائي كوبا أمريكا - البرازيل بثنائي الدمار الهجومي وجيريرو لكتابة تاريخ بيرو

الأحد، 07 يوليه 2019 - 21:21

كتب : FilGoal

البرازيل - الأرجنتين

دفع تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، وريكاردو جاريكا المدير الفني لمنتخب بيرو، بالتشكيلتين الاعتياديتين في نهائي كوبا أمريكا 2019.

البرازيل تستقبل بيرو على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، بنهائي كوبا أمريكا.

وواصل تيتي اعتماده على الثنائي الهجومي روبيرتو فيرمينو جابرييل جيسوس، ودفع بنفسه تشكيلته التي قهرت الأرجنتين 2-0 في نصف النهائي.

أخبار متعلقة

للمرة الثانية.. أبيل لاعب مدغشقر رجلا لمباراة الكونغو الديمقراطية بي بي سي: أستون فيلا يقترب من ضم تريزيجيه.. المدرب تابعه في مصر أسطورة مدغشقر صحفي ليكيب: بوردو لم يقدم أي عروض لضم محمد النني

بينما يقود باولو جيريرو هجوم بيرو، ويعاونه كريستيان كويفا وأندري كاريّو.

البرازيل تمتلك 8 ألقاب في رصيدها، بينما توجت بيرو مرتين فقط.

تشكيل البرازيل:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: دانييل ألفيش – ماركينيوس – تياجو سيلفا – أليكس ساندرو

الوسط: كاسيميرو – أرتور – فيليبي كوتينيو

الهجوم: إيفرتون – روبيرتو فيرمينو – جابرييل جيسوس

تشكيل بيرو:

حراسة المرمى: بيدرو جايّسي

الدفاع: لويس أدفينكولا – كارلوس زامبرانو – لويس أبرام – ميكيل تراوكو

الوسط: ريناتو تابيا – يوشيمار يوتون – أندري كاريّو – كريستيان كويفا – إديسون فلوريس

الهجوم: باولو جيريرو

اقرأ أيضا:

أسطورة مدغشقر

حوار في الجول – مساعد أجيري: أزمة وردة لم تؤثر على منتخب مصر.. وأبو ريدة لا يستحق ما يحدث له

ترشيحات زوار FilGoal.com لخلافة أبو ريدة في اتحاد الكرة

لهيطة لـ في الجول: صلاح لم يغادر معسكر مصر لمقابلة راموس

بي بي سي: أستون فيلا يقترب من ضم تريزيجيه.. المدرب تابعه في مصر

البرازيل بيرو كوبا أمريكا كوبا أمريكا 2019

نرشح لكم

أخر الأخبار

تعرف على مواعيد مباريات اليوم 8-7-2019 والقنوات الناقلة.. موقعتان ناريتان 2 ساعة | مصر 2019
رسميا – بناء على ترشيح ميدو.. المقاصة يضم لاعب وسط أوغندا 2 ساعة | مصر 2019
علي غزال: اعتذر لكل من ساند منتخب مصر.. لم نكن على قدر المسؤولية 2 ساعة | مصر 2019
سيطرة برازيلية على الجوائز الفردية في كوبا أمريكا 2 ساعة | أمريكا
رايولا يُعلنها: دي ليخت اتفق مع يوفنتوس 3 ساعة | أوروبا
حسن شحاتة: هناك لاعبين في المنتخب أقوى من اتحاد الكرة 3 ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسميا – الأهلي يتعاقد مع أليو ديانج لمدة 5 سنوات 2 من يواجه منتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا؟ 3 في الجول يكشف – سير المفاوضات بين الإسماعيلي والزمالك.. طلب الدراويش الأول وخطة الأبيض 4 أليو ديانج.. تخلى عن "الحلم الأوروبي" لأجل الأهلي

قد ينال إعجابك