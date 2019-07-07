لاعب جنوب إفريقيا: خطتنا اعتمدت على منع وصول الكرة لـ صلاح وتريزيجيه

كشف بونجاني زونجو لاعب وسط منتخب جنوب إفريقيا عن تعليمات المدير الفني للفريق قبل وأثناء لقاء مصر الذي تأهل منه الفريق لربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وشهدت الدقيقة 86 من اللقاء هدفا قاتلا من لورش تسبب في توديع الفراعنة للبطولة التي تقام على الأراضي المصرية حتى 19 يوليو الجاري.

وقال زونجو في تصريحات أبرزتها جريدة سويتان: "لقد طلب منا المدرب أن نبقي رؤوسنا عالية. وقال لنا أن نخرج ونستمتع بالكرة".

وأضاف "لقد حفزنا بعضنا البعض. بين الشوطين أخبرنا أن نستمر. وكان ذلك أداءً رائعًا".

وأوضح "أشعر أن الجميع قد بذلوا كل ما في وسعهم من حارس المرمى إلى المهاجمين. لأن خطة لعبنا كانت تعتمد على منع لاعبي مصر من إعطاء الكرة لتريزيجيه وصلاح".

وأتم زونجو "لقد لعب الجميع بشكل جيد ونحن سعداء للغاية".















































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