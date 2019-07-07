جماهير مدغشقر تصل على متن "أكبر طائرة في العالم" لمؤازرة منتخبها

وصلت مجموعة من جماهير مدغشقر إلى القاهرة صباح يوم الحد على متن "أكبر طائرة في العالم" لمؤازرة منتخب بلادها في مواجهته بدور الـ16 ضد الكونغو الديموقراطية.

ووصل 500 مشجعا لمنتخب مدغشقر على طائرة "إير باص 380" التي وصفت بـ"الأكبر في العالم" وتتسع لـ800 راكبا.

ويشارك منتخب مدغشقر لأول مرة في تاريخه ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وحقق المنتخب الملغاشي مفاجأة كبيرة باحتلال صدارة المجموعة التي ضمت نيجيريا وغينيا وبوروندي.

ويواجه منتخب مدغشقر نظيره الكونغو الديموقراطية ضمن منافسات دور الـ16 في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

واستقبل مطار القاهرة الدولي صباح الأحد أندريه راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر الذي أتى لمساندة منتخب بلاده في مواجهته الليلة التي تقام على استاد الإسكندرية.

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