كلوب لصفقة ليفربول الجديدة: الكرة في ملعبك وعليك قبول التحدي

يعتقد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن الهولندي الشاب سيب فان دين بيرج قبل التحدي وشدد على سعيه للتواجد مع الفريق الأول في أقرب فرصة.

ليفربول أعلن قبل أن ضم المدافع البالغ من العمر 17 عاما من صفوف بي إي سي زفوله، الشهر الماضي، حيث خاض التدريب الأول السبت، مع أبطال أوروبا، استعدادًا للموسم للجديد.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه: "فان دين بيرج يملك موهبة كبيرة، ولكنه ما زال صغيرًا، ونحن لدينا بالفعل فريق جيد".

وأضاف المدرب الألماني "لقد قبل سيب التحدي، وأراد حقًا أن يكون جزءا من هذا الفريق وأنا سعيد حقًا من أجله".

وأتم "نحن نبرم الصفقات من أجل الحاضر والمستقبل، دائمًا الكرة في ملعب الأولاد، فالأمر يتعلق بما سيقدموه، أما الانطباع الأول هنا فكان جيدًا حقًا، وأنا سعيد لوجوده معنا".

اقرأ أيضا:

أبو ريدة يُقيل الجهاز الفني للمنتخب.. ويتقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد

حازم إمام وكرم كردي يستقيلان من مجلس إدارة اتحاد الكرة

مجاهد يستقيل.. وسيف زاهر يتبعه ويصرح لـ في الجول: لا يمكن تجاهل صدمة الشارع المصري

الأمور مشتعلة في اتحاد الكرة.. استقالة عصام عبد الفتاح ومجدي عبد الغني

ذبول الحلم المصري

مصر تسقط على ملعبها في كأس إفريقيا لأول مرة منذ 33 عاما