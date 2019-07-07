كلوب لصفقة ليفربول الجديدة: الكرة في ملعبك وعليك قبول التحدي

الأحد، 07 يوليه 2019 - 15:35

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

يعتقد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن الهولندي الشاب سيب فان دين بيرج قبل التحدي وشدد على سعيه للتواجد مع الفريق الأول في أقرب فرصة.

ليفربول أعلن قبل أن ضم المدافع البالغ من العمر 17 عاما من صفوف بي إي سي زفوله، الشهر الماضي، حيث خاض التدريب الأول السبت، مع أبطال أوروبا، استعدادًا للموسم للجديد.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه: "فان دين بيرج يملك موهبة كبيرة، ولكنه ما زال صغيرًا، ونحن لدينا بالفعل فريق جيد".

أخبار متعلقة

الصفقات تتوالى.. سان جيرمان يعلن ضم ظهير أياكس كلوب: لن نستيقظ كل يوم لنقول صباح الخير لقد فزنا بدوري الأبطال ليفربول يوضح موقف نابي كيتا بعد الإصابة مع غينيا فيدال وميديل يدافعان عن ميسي: الأرجنتين تعرضت للظلم أمام البرازيل.. والطرد غير مستحق

وأضاف المدرب الألماني "لقد قبل سيب التحدي، وأراد حقًا أن يكون جزءا من هذا الفريق وأنا سعيد حقًا من أجله".

وأتم "نحن نبرم الصفقات من أجل الحاضر والمستقبل، دائمًا الكرة في ملعب الأولاد، فالأمر يتعلق بما سيقدموه، أما الانطباع الأول هنا فكان جيدًا حقًا، وأنا سعيد لوجوده معنا".

اقرأ أيضا:

أبو ريدة يُقيل الجهاز الفني للمنتخب.. ويتقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد

حازم إمام وكرم كردي يستقيلان من مجلس إدارة اتحاد الكرة

مجاهد يستقيل.. وسيف زاهر يتبعه ويصرح لـ في الجول: لا يمكن تجاهل صدمة الشارع المصري

الأمور مشتعلة في اتحاد الكرة.. استقالة عصام عبد الفتاح ومجدي عبد الغني

ذبول الحلم المصري

مصر تسقط على ملعبها في كأس إفريقيا لأول مرة منذ 33 عاما

ليفربول سيب فان دين بيرج

نرشح لكم

أخر الأخبار

تعرف على مواعيد مباريات اليوم 8-7-2019 والقنوات الناقلة.. موقعتان ناريتان ساعة | مصر 2019
رسميا – بناء على ترشيح ميدو.. المقاصة يضم لاعب وسط أوغندا ساعة | مصر 2019
علي غزال: اعتذر لكل من ساند منتخب مصر.. لم نكن على قدر المسؤولية 2 ساعة | مصر 2019
سيطرة برازيلية على الجوائز الفردية في كوبا أمريكا 2 ساعة | أمريكا
رايولا يُعلنها: دي ليخت اتفق مع يوفنتوس 2 ساعة | أوروبا
حسن شحاتة: هناك لاعبين في المنتخب أقوى من اتحاد الكرة 2 ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسميا – الأهلي يتعاقد مع أليو ديانج لمدة 5 سنوات 2 من يواجه منتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا؟ 3 في الجول يكشف – سير المفاوضات بين الإسماعيلي والزمالك.. طلب الدراويش الأول وخطة الأبيض 4 أليو ديانج.. تخلى عن "الحلم الأوروبي" لأجل الأهلي

قد ينال إعجابك