لجنة الرياضة بالبرلمان: سنمارس دورنا الرقابي على اتحاد الكرة بعد الفشل.. وطلب إحاطة للوزير

أصدرت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة أشرف رشاد بيانا رسميا بشأن فشل المنتخب وخروجه من ثمن نهائي أمم إفريقيا.

وسقط منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا بهدف دون مقابل في ثمن نهائي في مفاجأة كبيرة.

وطالب رئيس لجنة الشباب والرياضة كافة الأعضاء بكتابة تقارير حول أسباب الفشل للدعوة لجلسة طارئة مع مختلف الأطراف لمناقشة ما يحدث وحساب المقصرين.

وجاء بيان لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب كالآتي:

بناء على خروج المنتخب المصري أمس من بطولة الأمم الإفريقية وعلى المستوى الباهت الذي ظهر به منذ بداية البطولة، وبناء على ما اجتمع عليه السادة نواب اللجنة:

1- تبدي اللجنة اسفها واستنكارها لذلك المستوى الباهت والتخبط الواضح في الإدارة الفنية للفريق المصري بما لا يعبر أبدا عن تاريخ مصر الرياضي ولا الإمكانيات التي تم توفيرها.

2- كما أن اللجنة ستقوم بدورها الرقابي الذي هو حق قد كفله الستور في محاسبة المقصرين وكي يتحمل الكل مسئوليته واعتبار أن تقديم الاستقالات هي بداية المسئولية في أن يتحمل الكل خطأه وليست نهايتها في المحاسبة ومجمل المسؤولية.

3- تؤكد اللجنة دعمها لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية واللجنة المنظمة وكافة الجهات المسؤولة في استكمال الشكل الحضاري الرائع الذي بدأت به البطولة الافريقية وتقدم كافة الدعم لاستمرار هذا العرس الإفريقي على الأراضي المصرية.

4- وقد كلفت اللجنة أعضائها بإعداد تقارير سريعة حول أسباب فشل المنتخب المصري وذلك استعدادا للدعوة إلى اجتماع عاجل بعد موافقة السيد رئيس مجلس النواب مع كافة الجهات المعنية بالرياضة المصرية لضمان ألا يتكرر هذا الإخفاق مرة أخرى.

من جانبه أعرب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن اسفه واستيائه من الأداء السيء للمنتخب المصري وخروجه بشكل مهين من بطولة الأمم مخيبا آمال الجماهير المصرية.

وطالب محمود حسين في طلب إحاطه قدمه لعلي عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيه لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتحقيق في الأسباب التي كانت وراء الأداء المتواضع.

وأشار النائب إلى محاسبة المسؤول عن اختيار خافيير أجيري ليكون مدربا للفراعنة وهو صاحب أعلى الرواتب بين مدربي البطولة.

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