الصفقات تتوالى.. سان جيرمان يعلن ضم ظهير أياكس

الأحد، 07 يوليه 2019 - 14:43

كتب : FilGoal

أميان - باريس سان جيرمان - الدوري الفرنسي

أعلن نادي باريس سان جيرمان يوم الأحد ضم ميتشيل باكر مدافع أياكس الشاب.

وذكر النادي عبر موقعه أن المدافع الهولندي وقّع عقداً لمدة 4 سنوات حتى 30 يونيو 2023.

ولم يعلن النادي الباريسي عن قيمة الصفقة.

أخبار متعلقة

كلوب: لن نستيقظ كل يوم لنقول صباح الخير لقد فزنا بدوري الأبطال رغم تقارير ونية الرحيل.. بوجبا ولوكاكو ضمن قائمة يونايتد للجولة الصيفية ليفربول يوضح موقف نابي كيتا بعد الإصابة مع غينيا فيدال وميديل يدافعان عن ميسي: الأرجنتين تعرضت للظلم أمام البرازيل.. والطرد غير مستحق

ولعب ميتشل باكر ضمن صفوف نادي يونج أياكس الموسم المنصرم على سبيل الإعارة من أياكس أمستردام.

وشارك اللاعب المولود عام 2000 في 22 مباراة خلال الموسم المنصرم وصنع 3 أهداف.

الصفقة هي الرابعة لسان جيرمان هذا الصيف بعدما أعلن ضم الإسباني بابلو سارابيا من صفوف إشبيلية الإسباني بعقد يمتد لخمس مواسم.

ثم مواطنه الإسباني أندرير هيريرا في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

قبل أن يعلن ضم الحارس البولندي مارسين بولكا لمدة عامين.

اقرأ أيضا:

أبو ريدة يُقيل الجهاز الفني للمنتخب.. ويتقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد

حازم إمام وكرم كردي يستقيلان من مجلس إدارة اتحاد الكرة

مجاهد يستقيل.. وسيف زاهر يتبعه ويصرح لـ في الجول: لا يمكن تجاهل صدمة الشارع المصري

الأمور مشتعلة في اتحاد الكرة.. استقالة عصام عبد الفتاح ومجدي عبد الغني

ذبول الحلم المصري

مصر تسقط على ملعبها في كأس إفريقيا لأول مرة منذ 33 عاما

باريس سان جيرمان

نرشح لكم

أخر الأخبار

تعرف على مواعيد مباريات اليوم 8-7-2019 والقنوات الناقلة.. موقعتان ناريتان ساعة | مصر 2019
رسميا – بناء على ترشيح ميدو.. المقاصة يضم لاعب وسط أوغندا ساعة | مصر 2019
علي غزال: اعتذر لكل من ساند منتخب مصر.. لم نكن على قدر المسؤولية 2 ساعة | مصر 2019
سيطرة برازيلية على الجوائز الفردية في كوبا أمريكا 2 ساعة | أمريكا
رايولا يُعلنها: دي ليخت اتفق مع يوفنتوس 2 ساعة | أوروبا
حسن شحاتة: هناك لاعبين في المنتخب أقوى من اتحاد الكرة 2 ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسميا – الأهلي يتعاقد مع أليو ديانج لمدة 5 سنوات 2 من يواجه منتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا؟ 3 في الجول يكشف – سير المفاوضات بين الإسماعيلي والزمالك.. طلب الدراويش الأول وخطة الأبيض 4 أليو ديانج.. تخلى عن "الحلم الأوروبي" لأجل الأهلي

قد ينال إعجابك