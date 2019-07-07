الصفقات تتوالى.. سان جيرمان يعلن ضم ظهير أياكس

أعلن نادي باريس سان جيرمان يوم الأحد ضم ميتشيل باكر مدافع أياكس الشاب.

وذكر النادي عبر موقعه أن المدافع الهولندي وقّع عقداً لمدة 4 سنوات حتى 30 يونيو 2023.

ولم يعلن النادي الباريسي عن قيمة الصفقة.

ولعب ميتشل باكر ضمن صفوف نادي يونج أياكس الموسم المنصرم على سبيل الإعارة من أياكس أمستردام.

وشارك اللاعب المولود عام 2000 في 22 مباراة خلال الموسم المنصرم وصنع 3 أهداف.

الصفقة هي الرابعة لسان جيرمان هذا الصيف بعدما أعلن ضم الإسباني بابلو سارابيا من صفوف إشبيلية الإسباني بعقد يمتد لخمس مواسم.

ثم مواطنه الإسباني أندرير هيريرا في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

قبل أن يعلن ضم الحارس البولندي مارسين بولكا لمدة عامين.

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