مؤتمر مدرب غانا: خروج مصر والكاميرون والمغرب لا يعني تتويجنا باللقب

قال كويسي أبياه مدرب منتخب غانا إن خروج مصر والمغرب والكاميرون من دور الـ16 لكأس الأمم لا يعني أن النجوم السوداء ستفوز باللقب، مشددا على أنه لا يجب التقليل من أي فريق وأنه سيقاتل ضد تونس.

وصرح أبياه للصحفيين قائلا: "مواجهة تونس ستكون ممتعة لأنها بين فريقين كبيرين، ونحاول أن نعمل جاهدين لتقديم مباراة جديرة بالمشاهدة".

وأضاف "دائما ما يكون الأمر هاما أن نحفز لاعبينا لتقديم أداء جيد وأحيانا يقدم اللاعبون أداء غير مقنع بسبب الضغط".

وواصل "سنحاول ألا نقع في هذا الخطأ كما حدث مع الكبار المرشحين مثل مصر والمغرب والكاميرون".

وأكمل "دائما أكن كل الاحترام للمنافسين، وخاصة في تلك البطولة لا يمكنك أن تقلل من أي فريق، نحترم منتخب تونس، وسنحاول ذبل قصارى جهدنا غدا، هم فريق جيد جدا ولا يمكننا التقليل منهم".

وتابع "الماضي لا يحتسب هنا، لا يمكن القياس على المباريات السابقة، لدي طموحات كبيرة وسنقاتل لتحقيقها".

وأتم "علينا أن نأخذ الأمور بروية، ولا يعني إقصاء مصر والمغرب والكاميرون أننا سنفوز بالبطولة، من المهم لكل فريق أن يكون كافة لاعبيه جاهزين، ولدينا لاعبون يلعبون في أكثر من مركز، وهي ميزة كبيرة نمتلكها حاليا".

وودعت منتخبات مصر والمغرب والكاميرون كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16 بعد الخسارة من منتخبات جنوب إفريقيا وبنين ونيجيريا على الترتيب.

أما جوناثان مينساه مدافع المنتخب فقال :"نتشوق لمواجهة تونس، وأتمنى تحقيق الانتصار لاستكمال المشوار نحو حصد اللقب".

وأردف "تونس فريق عنيد للغاية ويمتلك عناصر مهمة للغاية، لكننا جاهزين لتلك المباراة المصيرية التي ينتظرها ملايين العشاق في غانا".

واستكمل "سأتواصل مع الفريق الطبي لتحديد مدى جاهزيتي للمشاركة لكنني أشعر بتحسن كبير".

وأتم "بعض الفرق الكبرى ودعت البطولة لكن هذا لن يغير من هدفنا، جئنا للفوز وتحقيق اللقب".

وتستعد غانا لمواجهة تونس ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 يوم الإثنين.

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